新潟アルビレックスBBは、14日からホームで埼玉との2連戦に臨む。12日は新潟県長岡市内のアオーレ長岡で実戦練習などを実施。過去2試合連続でダブルダブル（2桁得点、2桁リバウンド）を記録しているPFムトンボ・ジャン・ピエール（23）は、12連勝中の強豪に土をつけるため準備を進めている。

ゴール下で強さを見せている。5対5の実戦練習では果敢にリバウンドに飛び込み、相手に攻撃のチャンスを与えない。ボールを奪ってからも素早く攻撃参加するなど好調を維持する。先週は試合がなく3日間のオフで体もケアできたムトンボは「鵜沢監督と何度も映像を見直して、ゴール下の動くタイミングやシュートモーションを確認した。いいイメージができたのでゴールもリバウンドもたくさん取れそう」と自信を見せる。

埼玉は外国籍選手全員が身長2メートルを超す。2メートル6のムトンボは「大きい選手ばかりなので、誰よりもゴール下で頑張らないといけない。チームのためにやる」と誓う。ゴール下で奮闘して今季初となる3試合連続ダブルダブルを記録すれば、チームは勝利に近づく。