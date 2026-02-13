現在千葉・幕張で3次キャンプ中の北海道コンサドーレ札幌。

キャンプ2日目となったこの日は、14日の大宮戦に向けて戦術面を中心に練習を行いました。



初日の冷たい雨とは一変、気持ち良い日差しに照らされる中、

選手たちは恒例となったテンポの良いパス練習に始まり、その後は戦術面の連携部分を入念に確認していました。

8日のいわきとの開幕戦、１トップとして先発出場したアマドゥ バカヨコ選手は

連係ミスなどから無得点に終わった事を受け、練習の合間や練習後にもチームメイトや川井健太監督と会話し、より戦術理解に努めていました。

■アマドゥ バカヨコ選手

「昨季との違いを出せるようにするために、今年の沖縄キャンプからずっとボックス前での動きやペナルティーエリア内にとどまることでゴールすることを意識して取り組んでいる。前節のいわき戦ではボールを触る回数も多くあったが、その中でチームメイトに預ける機会が少なかったので、その点は改善していきたい。昨季との役割などに違いがあるので、今はそれに早く適応する事を意識して取り組んでいる。毎日のトレーニングの中でゴールを奪う事こそが自分の自信に繋がるので、顔を上げ続けて日々のトレーニングに励んでいきたい。自分の今の目標はとにかくチームの勝利のためにプレーする事。自分たちＦＷの選手達やＭＦが得点を取って勝利に導いていけるように頑張りたい」

