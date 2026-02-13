不正に入手した他人名義のクレジットカード情報で購入したノートパソコンを売却し、それによって得た犯罪収益金などを駐車場にある植木鉢の下に隠したとして、「闇バイト」で不正購入の指示をしていたとみられる男が逮捕されました。

組織犯罪処罰法違反の疑いで逮捕されたのは、大阪府羽曳野市のアルバイト、村山浩生容疑者（41）です。

捜査関係者によりますと、村山容疑者は仲間と共謀して、不正に入手した他人のクレジットカード情報を使って購入したノートパソコン1台を売却するなどし、それによって得た犯罪収益金など現金15万円を、大阪市内の駐車場内にある植木鉢の下に隠した疑いが持たれています。

村山容疑者は「闇バイト」を募集して、犯行を指示する役目だったとみられ、グループの中で自身の取り分を増やすために、植木鉢の下に現金を隠したとみられています。

村山容疑者はSNSに「副業案内」などと投稿して、実際には他人のクレジットカード情報で不正に商品を購入する「買い子」役を集めていて、このグループは、少なくとも1億円以上を得ていたとみられています。

また、村山容疑者の収益をマネーロンダリング＝資金洗浄していたとみられる、職業不詳の柿本真司容疑者（39）も逮捕されていて、警視庁はグループの全容解明を進めています。