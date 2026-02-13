¡ÚÂ®Êó¡Û¡Ö¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼½êÍ¸¢¹ØÆþ¤ÇÇÛÅö¤ò»ÙÊ§¤¦¡×ÍÂÂ÷Ë¡°ãÈ¿ÍÆµ¿¤Ç·Ù»ëÄ£½éÅ¦È¯¡¡²ñ¼Ò¼ÒÄ¹¤éÂáÊá
¡Ö¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤Î½êÍ¸¢¤Î°ìÉô¤ò¹ØÆþ¤¹¤ì¤Ð¡¢ÇÛÅö¶â¤È¤·¤ÆËè·îÄÂÎÁ¤ò»ÙÊ§¤¦¡×¤Ê¤É¤È¤¦¤¿¤Ã¤Æ¡¢°ãË¡¤ÊÍÂÂ÷¾¦Ë¡¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¹Ò¶õµ¡´ØÏ¢²ñ¼Ò¼ÒÄ¹¤ÎÃË¤é3¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÍÂÂ÷Ë¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Åìµþ¡¦ÀéÂåÅÄ¶è¤Î¹Ò¶õµ¡´ØÏ¢²ñ¼Ò¡Ö¥¨¥¹¥¢¥¤¥Ø¥ê¥·¥¹¡×¼ÒÄ¹»³ËÜ³ØÍÆµ¿¼Ô¡Ê56¡Ë¤ä¡¢´ØÏ¢ÃÄÂÎ¤Î²ñÄ¹²¬ËÜÃÒÊ¸ÍÆµ¿¼Ô¡Ê61¡Ë¡¢Ìµ¿¦¤Î¾¾»³ËÌÀÍÆµ¿¼Ô¡Ê63¡Ë¤Ç¤¹¡£
ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»³ËÜÍÆµ¿¼Ô¤é3¿Í¤Ï2022Ç¯9·î¡¢¡Ö¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤Î½êÍ¸¢¤Î°ìÉô¤ò¹ØÆþ¤¹¤ì¤ÐÇÛÅö¶â¤È¤·¤ÆËè·îÄÂÎÁ¤ò»ÙÊ§¤¦¡×¤Ê¤É¤È¤¦¤¿¤Ã¤Æ¡¢Æâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤Î³ÎÇ§¤òÆÀ¤º¤Ë¡¢¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤Î½êÍ¸¢¤Î°ìÉô¤ò330Ëü±ß¤ÇÈÎÇä¤·¡¢Ëè·î1Ëü8000±ß¤ò»ÙÊ§¤¦·ÀÌó¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¤Ê¤É¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2022Ç¯¤Ë»Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿²þÀµÍÂÂ÷Ë¡¤Ç¤Ï¡¢µÒ¤¬¾¦ÉÊ¤ÎÂå¶â¤ò»ÙÊ§¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤½¤Î¾¦ÉÊ¤ò»ö¶È¼Ô¤ËÍÂ¤±¡¢ÍÂ¤«¤Ã¤¿Â¦¤¬±¿ÍÑ¤·¤ÆÆÀ¤¿Íø±×¤Î°ìÉô¤òµÒ¤ËÇÛÅö¤¹¤ë¼è°ú¤Î¼êË¡¤Ï¸¶Â§¶Ø»ß¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿¼êË¡¤Ï¡ÖÈÎÇäÍÂÂ÷¾¦Ë¡¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢Îã³°Åª¤ËÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤Î³ÎÇ§¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤ò¾ò·ï¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿»öÎã¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ö¼Â¾å¶Ø»ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»³ËÜÍÆµ¿¼Ô¤é¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤ò½ê»ý¤·¡¢´Ñ¸÷»ö¶È¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÇÛÅö¶â¤È¤·¤Æ¤ÎÄÂÎÁ¤ò»ÙÊ§¤¨¤ë¤Û¤É¤ÎÍø±×¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â¾¤ÎµÒ¤«¤é½¸¤á¤¿¶â¤òÄÂÎÁ¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ë¤¢¤Æ¤ë¼«Å¾¼ÖÁà¶È¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ï»³ËÜÍÆµ¿¼Ô¤é3¿Í¤ÎÇ§ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢2022Ç¯6·î¤«¤é¤Î2Ç¯´Ö¤Ç¡¢Ìó270¿Í¤«¤é10²¯±ß¤Û¤É¤ò½¸¤á¤¿¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²þÀµÍÂÂ÷Ë¡¤òÅ¬ÍÑ¤·¤¿ÂáÊá¼Ô¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Ç4ÎãÌÜ¤Ç¡¢·Ù»ëÄ£¤¬Å¦È¯¤·¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£