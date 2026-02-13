ボートレース若松開設73周年記念G1「全日本覇者決定戦」は15日に開幕する。今年の周年は例年以上に豪華なメンバーが集まった。

今大会の話題に入る前に触れておきたい。4日に発表されたSGボートレースオールスター（5月26〜31日、浜名湖）のファン投票中間発表。暫定ながら1位の峰竜太（40＝佐賀）から感謝のメッセージが届いた。少し長くなる。

「中間発表1位だったのはとても驚きました。10位に入っていればうれしいなと思っていたぐらいなんで。逆に聞いた瞬間は、うれしいよりも、なんか心が痛くなる感覚。昔みたいに強いレースもできていないのにっていう思いでした。強かった時も、弱くなってきた今も僕の原動力はファンのみなさんの応援。1番のパワーになりますね」

やはり峰を支持するファンは多い。良くも悪くも、ファンのハートを揺さぶる男。だからこそ、この若松周年でも輪の中心で踊ってもらいたいし、誰よりも夜空に輝きを放ってもらいたい。何と言っても、ファン投票締め切り日は今大会の優勝戦と同じ日なのだ。

「若松は、やっぱりファン投票1位で走ったオールスターを勝ったことが印象に残っていますね。思い出の水面で、周年も勝たせてもらってた大好き水面です（2019年10月17日の67周年記念）」

歓喜の夜から5年弱が過ぎた。今も脳裏に若松の感動は焼き付いている。弱くなった？とんでもない。結果との歯車がかみ合っていないだけ。思い出の水面なら何かを成し遂げてくれるに違いない。若松の夜から復権への道は始まる。