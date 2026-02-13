ミラノ・コルティナ冬季五輪で、日本の選手たちが躍動し、メダルの獲得が続いている。

失敗を恐れない挑戦や、チームへの献身が好成績につながっているのだろう。

スキージャンプ混合団体で獲得した銅メダルは大きな感動を呼んだ。ワールドカップ歴代最多の６３勝を誇る高梨沙羅選手は、前回の北京五輪の際、スーツの規定違反で失格となり、引退も考えた。

今回、周囲の励ましや支えで五輪の舞台に戻り、安定したジャンプでチームを牽引（けんいん）した。メダル獲得が決まった後、北京五輪を共に戦った伊藤有希選手と抱き合って見せた涙が印象的だった。

フィギュアスケートの団体は、トップの米国にあと一歩まで迫る銀メダルだった。特にペアでは、三浦璃来選手、木原龍一選手の組がダイナミックな演技を見せ、ショートプログラム（ＳＰ）とフリーの両方で１位を獲得した。

日本の団体戦はこれまで、男女ともシングルで得点を稼ぐ一方、ペアが弱点だとされていた。

三浦、木原組は、カナダを練習拠点に有力選手が集う環境で実力を高めてきた。「僕たちがチームを助けられるように」との決意を胸に大舞台に臨み、大きな得点源として貢献を果たした。

今季限りでの引退を表明している坂本花織選手もフル稼働し、女子ＳＰとフリーの両方で１位をもぎ取った。個々の献身とチーム力に、大きな拍手を送りたい。

３大会連続の五輪出場となったスピードスケート女子の高木美帆選手は１０００メートルで、通算８個目のメダルとなる「銅」を手にした。金を逃し、「このままでは終わらせない」と意気込む。得意の１５００メートルに期待したい。

スノーボードのビッグエアでは、男子の木村葵来選手と女子の村瀬心椛選手がそろって「金」という快挙を成し遂げた。いずれも最終試技で大技を決め、逆転を果たした。共に２１歳という若い力が、果敢な挑戦で栄冠をつかんだ。

スノーボードで日本勢の活躍が目立つ背景には、夏でも練習できる人工芝の施設が国内各地に整ってきたことがある。勝負所で大技を決められる技術の高さと心の強さは、日頃のたゆまぬ鍛錬があってこそに違いない。

各競技とも各国の選手同士が、勝ち負けにかかわらず、互いをたたえ合っていた。日々の練習で自らを厳しく追い込んできたからこそ、他者への敬意や思いやりが持てるのかもしれない。「平和の祭典」を象徴する場面であろう。