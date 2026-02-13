「日本ハム春季キャンプ」（１２日、名護）

通算９００試合登板を誇る日本ハム・宮西尚生投手（４０）が１２日、臨時コーチを務める元中日・山本昌氏（６０）から二大プロ野球記録の更新へ、ハッパをかけられた。

５０歳まで現役を続けた大レジェンドから、ブルペンで約３０分間の直接指導。冒頭で「ウチの岩瀬を抜け！」と、元中日・岩瀬仁紀氏が持つＮＰＢ最多登板の１００２試合超えを求められた。投球練習中にも、コンディショニングに関して積極的に質問。技術的には投球時に重心を低くする重要性を説かれ、真剣な表情で聞き入った。

ベテランの貪欲な姿勢に、山本氏は「体は元気だし、勉強する意欲も衰えていない」と太鼓判。「１０００試合もだけど、僕の最年長登板記録（５０歳１カ月２６日）を抜いてほしい」と期待した。

宮西は「いい一日が過ごせた」と充実感たっぷり。最多登板には「１試合でも岩瀬さんの記録に近づいていきたい」と意欲を示しつつ、最年長登板には「…勘弁してください」と苦笑い。それでも「この年になると、後輩に声をかけることばかり。声をかけてもらえるのは、すごくありがたい。本当に貴重な経験でした」と感謝しきりだった。