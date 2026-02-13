¥µ¥ó¥É°ËÃ£¤Î¤á¤¤¡¢À¼Í¥¡¦°ËÃ£¤µ¤æ¤ê¤¬¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¡ª3¡¦15ÆÃµÞÎó¼ÖÂß¤·ÀÚ¤ê¥Õ¥¡¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ
¡¡¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó°ËÃ£¤ß¤¤ª¡Ê51¡Ë¤Î¤á¤¤¤Ç¡¢À¼Í¥¤Î°ËÃ£¤µ¤æ¤ê¡Ê23¡Ë¤¬¡¢3·î15Æü¤ËÆÃµÞÎó¼Ö¤òÂß¤·ÀÚ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£Æ±25Æü¤Ë¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖParty¡ªParty¡ª¡ªParty¡ª¡ª¡ª¡×¤Ç¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤òµÇ°¤·¤¿´ë²è¡£³èÆ°µòÅÀ¤ÎÅìµþ¤«¤éÃÏ¸µ¤ÎÀçÂæ¤ò·ë¤ÖÎ¹¤Ç¡¢¡Ö»ä¤Î¸Î¶¿¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤ËÄ¾ÀÜÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¡×¤È¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡3·î15Æü¸áÁ°9»þ42Ê¬¾åÌî±ØÈ¯¡¢¸á¸å4»þ2Ê¬ÀçÂæ±ØÃå¤Î6»þ´ÖÄ¶¤ÎÄ¹Î¹¡£JRÅìÆüËÜ´ÉÆâ¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¹ñÅ´¿§¤ò»Ä¤¹E653·Ï¤òÆÃÊÌ¤ËÆ°¤«¤¹¡£°ËÃ£¤Ï¼Ö¾¸¤ËÊ±¤·¡¢250¿Í°Ê¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¼ÖÆâ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤ä¸¡»¥¤ò¼Â»Ü¡£ÅìËÌ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥²¡¼¥à¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ê¤É¤â´ë²è¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¼ÖÁë¤òÄ¯¤á¤ë¤Î¤¬¹¥¤¡×¤È¤¤¤¦¡È¾è¤êÅ´¡É¤Ç¡¢Æü¡¹¤Î°ÜÆ°¤ÏÅÅ¼Ö¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤ËJR¤Ë¾è¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡ÖÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿À©Éþ¤òÃå¤é¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡£Ë¹»Ò¤¬¤È¤Ë¤«¤¯²Ä°¦¤¤¡×¤È´î¤ó¤À¡£Â¿¤¤»þ¤Ç¤Ï½µ¤Ë1ÅÙ¡¢ÅÅ¼Ö¤ÇÀçÂæ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡ÖÆÃµÞ¤À¤«¤é¤³¤½¸«¤é¤ì¤ë·Ê¿§¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡°ËÃ£¤Ï¡Ö¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤Ç²ÎÀ¼¤òÈäÏª¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¸å¤ÏËÜ³ÊÅª¤Ë¥½¥í²Î¼ê¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯¡£Ìò¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¼«Ê¬¤ÎÀ¼¤Ç¤Î¼ýÏ¿¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ã¤Æ¤É¤ó¤ÊÀ¼¤À¤Ã¤¿¤Ã¤±¡×¤ÈÇº¤à¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âºÙ¤«¤¤Â©¸¯¤¤¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¡¢´Å¤¤²ÎÀ¼¤Ê¤¬¤é¤âÎÏ¶¯¤¤¥¢¥Ã¥×¥Æ¥ó¥Ý¤Ê¶Ê¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£º£¸å¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¥é¥¤¥Ö¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤«ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç²Î¤¤¤¿¤¤¡×¤È¶»¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¡þ°ËÃ£¡¡¤µ¤æ¤ê¡Ê¤À¤Æ¡¦¤µ¤æ¤ê¡Ë2002Ç¯¡ÊÊ¿14¡Ë9·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢µÜ¾ë¸©½Ð¿È¤Î23ºÐ¡£21Ç¯¡¢¡Ö¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡ª¡ª¡×¤Îß§Ã«¤«¤Î¤óÌò¤ÇÀ¼Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£22Ç¯È¯Çä¤Î½é¼Ì¿¿½¸¡Ö¤¢¤·¤¢¤È¡×¤¬¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¼Ì¿¿½¸¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç1°Ì¡£23Ç¯¤ËTBSÆüÍË·à¾ì¡Ö²¼Ñî¾åµå»ù¡×¤Ç¥É¥é¥Þ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£