¡Úºå¿À¡ÛÆ£Àî´ÆÆÄ¤¬ÀÐ°æÂçÃÒ¤Î£×£Â£Ã¼Âà¤ËàÎÞá¡ÖÌµÇ°¤È¤¤¤¦¤«ÆÍÁ³¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡×¡¡¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ï¡Ä
¡¡¤¢¤Õ¤ì½Ð¤ëÎÞ¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£µ¹ÌîºÂ¥¥ã¥ó¥×Âè£³¥¯¡¼¥ë£²ÆüÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿£±£²Æü¡¢ºå¿À¡¦Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¡Ê£´£µ¡Ë¤¬Îý½¬¸å¤Î¸×ÈÖµ¼Ô¤Ë¤è¤ë°Ï¤ß¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡£³·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂè£¶²ó£×£Â£ÃÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÀÐ°æÂçÃÒÅê¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤¬£±£±Æü¤Î¹ÈÇòÀï¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼Ãæ¤Ëº¸µÓ¤òÄË¤á¡¢¶ÛµÞ¹ßÈÄ¡£µ¢ºå¸å¤ËÉÂ±¡¤Ç¼õ¿Ç¤·¡Öº¸¥¢¥¥ì¥¹ç§Â»½ý¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢£Î£Ð£Â¤Ë£×£Â£Ã¤Ø¤Î½Ð¾ì¼Âà¤òÅÁÃ£¤·¤¿¡£¸×¾¤È¤·¤Æ¤Ï¼èºà¿Ø¤Ø¤ÎÀâÌÀ¤ò¹Ô¤¦Ìò³ä¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤¬¡¢ÀÐ°æ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤ª¤â¤ó¤Ð¤«¤ë¤È¥Ý¡¼¥«¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò´Ó¤¯¤³¤È¤Ï¤µ¤¹¤¬¤ËÉÔ²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤¿Æ£Àî´ÆÆÄ¤ÏÀÐ°æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸ÀÍÕ¤òÁª¤Ó¤Ê¤¬¤é¶»Ãæ¤ò±£¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¥®¥ê¥®¥ê¤Î¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤ÎÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤ËÈ¯´ø¤·¤ÆÉáÃÊ¤«¤é¥×¥ì¡¼¤·¤Þ¤¹¤«¤é¡£¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¾¯¤·»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤Í¡¢¤µ¤é¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡×¡£
¡¡¼èºà³«»Ï¤«¤é£²Ê¬¤¬·Ð²á¤·¤¿¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡£Â³¤¯¼ÁÌä¤ËÄÀÌÛ¤·¤¿¤«¤È»×¤¦¤È±¦¼ê¤ÇÎ¾ÌÜ¤ò¤Ì¤°¤Ã¤¿¡££´£°ÉÃ¤Û¤ÉÄÀÌÛ¤·¡Ö¤Þ¤¢¡¢¸µµ¤¤Ç¤ä¤ë¡Ä¡£Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¤¬¡¢ºÆ¤ÓÀ¼¤¬ÅÓÀä¤¨¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¿ô½½ÉÃ¤¬·Ð²á¤·¡Ö´ÆÆÄ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤·¤Æ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÌµÇ°¤È¤¤¤¦¤«¡ÊÂç¤±¤¬¤Ï¡ËÆÍÁ³¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡×¤ÈÀ¼¤ò¹Ê¤ê½Ð¤·¡¢»Ø´ø´±¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò²¿¤È¤«²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡´ÆÆÄ½¢Ç¤¤«¤é¡Ö»ä¡Ê¤ï¤¿¤¯¤·¡Ë¤ÏÌµ¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È´¶¾ðË¤«¤Ê¡Öµå»ù¡×¤Î´é¤òÉõ°õ¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âºòµ¨¡¢¸½Ìò»þ¤Î¡ÖÆ£ÀîÅê¼ê¡×¤ÎµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¡¢£Î£Ð£Â¤ª¤è¤ÓÀ¤³¦µÏ¿¤ÎÏ¢Â³»î¹çÌµ¼ºÅÀµÏ¿¤ò£µ£°»î¹ç¤Î¤Þ¤Þ·ÑÂ³¡£ÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¡¦¹âÃÎ¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥É¥Ã¥°¥¹¤Î¸åÇÚ¤Ç¼«¤é¤ËÆ´¤ì¤Æ¥×¥íÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¿¡£¿È¤òºï¤Ã¤ÆÅê¤²¡¢½¢Ç¤£±Ç¯ÌÜ¤Ë¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ØÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿ÀÐ°æ¤Ë»×¤¤Æþ¤ì¤¬¤Ê¤¤¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¤¦¤½¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¸Â³¦¤Þ¤ÇÀÑ¤ß¾å¤²¤¿ÂÎ¡£¤¢¤ëÆüÆÍÁ³»ß¤Þ¤ë¡×
¡¡¤½¤ì¤ò»Ø´ø´±¼«¿È¤â·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºå¿À»þÂå¤Î¹ó»È¤ËÂÑ¤¨¡¢£Í£Ì£ÂÄ©Àï¤Ç±¦Éª¤Ë¥á¥¹¤òÆþ¤ì¤¿¡£Éü³è¤Þ¤Ç¤Î¸ÉÆÈ¤ÈÉÔ°Â¤âÃÎ¤ë¡£¡Ö»Ø´ø´±¡¦Æ£Àîµå»ù¡×¤ÎËË¡Ê¤Û¤Û¡Ë¤òÅÁ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¡¢ÄË¤ß¤òÃÎ¤ëÀèÃ£¡Ê¤»¤ó¤À¤Ä¡Ë¤È¤·¤Æ¸åÇÚ¤ÎºÆµ¯¤ò¿®¤¸¤ëº²¤ÎÎÞ¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£