¡Ú£Ä£å£Î£Á¡ÛÁêÀî´ÆÆÄ¤¬°Ë¸¶½Õ¼ù»á¤ËÌÀ¤«¤·¤¿ÀèÈ¯¥í¡¼¥ÆºÆ·úºö¡¢ÂÇ¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤ÏËÒ
¡ÖÂÇÅÝ¡¦ºå¿À¡×¤Î°ìÈÖ¼ê¤È¤Ê¤ë¤«¡½¡½¡££Ä£å£Î£Á¤Î¿·»Ø´ø´±¤È¤Ê¤Ã¤¿ÁêÀîÎ¼Æó´ÆÆÄ¡Ê£´£¹¡Ë¤òËÜ»æÀìÂ°É¾ÏÀ²È¤Î°Ë¸¶½Õ¼ù»á¤¬Ë¬Ìä¡£ÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎºÆ·ú¤¬µÞÌ³¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤ËÎ×¤à»×¤¤¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú¿·µ´¤Î¼êÄ¢¡¡°Ë¸¶½Õ¼ù¡Ûºòµ¨¡¢¼ó°Ì¡¦ºå¿À¤È£±£²¥²¡¼¥àº¹¤Î£²°Ì¤À¤Ã¤¿£Ä£å£Î£Á¤¬µÊ¶Û¤Ç¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤²ÝÂê¤Ï¡¢ÀèÈ¯Åê¼ê¤ÎÎ©¤ÆÄ¾¤·¤À¤í¤¦¡£ÂàÃÄ¤·¤¿¥±¥¤¡Ê¸½¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡Ê¸½¥í¥Ã¥Æ¡Ë¡¢¥Ð¥¦¥¢¡¼¡ÊÌ¤Äê¡Ë¤Î£³Åê¼ê¤ÎÅêµå²ó¡Ö£´£³£¹²ó£±¡¿£³¡×¤¬¥¹¥Ã¥Ý¥ê¤ÈÈ´¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÅÀ¤ò²Æì¡¦µ¹ÌîÏÑ¥¥ã¥ó¥×¤ÇÁêÀî´ÆÆÄ¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤ß¤ë¤È¡ÖÅê¼ê¿Ø¤Ç£±Ç¯´Ö¡¢¥í¡¼¥Æ¤ò²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏÅì¡Ê¹î¼ù¡Ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢µåÃÄ¤â¼ê¤ò¤³¤Þ¤Í¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºòµ¨£¶¾¡£³ÇÔ¤Ç£²´°Éõ¤Î¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¨Åê¼ê¡Ê£³£±¡áÁ°ºå¿À¡Ë¤ò³ÍÆÀ¡£¤¿¤À¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤Ï£±£µÅÐÈÄ¤È£±Ç¯´Ö¥Õ¥ë²ÔÆ¯¤Ï¤Ç¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÁêÀî´ÆÆÄ¤â¡Ö£±Ç¯´Ö¤ò¥í¡¼¥Æ¤Ç²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£ÊÆ¹ñ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È³Ú´Ñ»ë¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿£²£°£±£¹Ç¯¤â£±£µÅÐÈÄ¤ÇÀèÈ¯¤Ï£³»î¹ç¤À¤±¡£ÀèÈ¯¤È¤·¤Æ¥í¡¼¥Æ¤ò¼é¤ì¤ë¤«¤ÏÌ¤ÃÎ¿ô¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤ÏÊá¼ê½Ð¿È¤ÎÁêÀî´ÆÆÄ¤À¡£Á±¸åºö¤òÎý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ºòµ¨£²£²¥»¡¼¥Ö¤ÎÆþ¹¾ÂçÀ¸Åê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤ÎÀèÈ¯Å¾¸þ¤Ë²Ã¤¨¡ÖÀèÈ¯¸õÊä¤Ë¤Ï³°¹ñ¿Íº¸ÏÓ¤Î¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥³¥Ã¥¯¥¹¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¿ÍÅê¼ê¤Ç¤ÏÀÐÅÄ¡ÊÍµÂÀÏº¡Ë¤ÈµîÇ¯£´¾¡£±ÇÔ¤À¤Ã¤¿ÃÝÅÄ¡ÊÍ´¡Ë¤â¸õÊä¡£¤¿¤À£±Ç¯´Ö¡¢²ó¤ì¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÆñ¤·¤¤¡£¤»¤á¤Æ£²¿Í¤¬¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÈ¾Ê¬¤°¤é¤¤¤ò²ó¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È½õ¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤ÈÊ¿ÎÉ¡Ê·ýÂÀÏº¡Ë¤Ïº£¤ÏÆó·³¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸õÊä¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊ£¿ô¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤Ç¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¤½¤¦¤À¡£
¡¡Åê¼ê¿Ø¤µ¤¨°ÂÄê¤¹¤ì¤Ðºòµ¨¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î£µ£±£°ÆÀÅÀ¡¢£±£±£°ËÜÎÝÂÇ¤ò¸Ø¤ë¶¯ÎÏÂÇÀþ¤Ï·òºß¡£¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¡Ê¸½¥«¥Ö¥¹¡Ë¤È·¬¸¶¡Ê¸½À¾Éð¡Ë¤ÏÈ´¤±¤¿¤¬¡¢Åû¹á¡¢µÜºê¡¢º´Ìî¤é¼ÂÀÓÁÈ¤Ë²ÜÌ¾¡¢³á¸¶¡¢»³ËÜ¡¢ÅÙ²ñ¤é¼ã¼ê¤â¿¤Ó¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÁêÀî´ÆÆÄ¤Ï¡ÖËÒ¤Ë¤Ï¥±¥¬¤ò¤»¤º¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥¡¼¥Þ¥ó¤Ëµó¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡½é¤á¤Æ´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆÄ©¤à¥·¡¼¥º¥ó¡£°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥³¡¼¥Á¤È¤ÏÁ´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤¿¤À£²Ç¯´Ö¡¢¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¤Î»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥Á¡¼¥à¾õ¶·¤ÏÇÄ°®¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¶¯¤ß¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤À¡£¡ÖÀð¤ÎÍ×¡×¤È¤·¤Æ²£ÉÍ¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¡¢µð¿Í¤Î¥»£³µåÃÄ¤òÃÎ¤ë»Ø´ø´±¤¬¡¢£±Ç¯ÌÜ¤«¤éÂç¤¤ÊÀ±¤òµó¤²¤é¤ì¤ë¤«³Ú¤·¤ß¤À¡£
¡ÊËÜ»æÀìÂ°É¾ÏÀ²È¡Ë