µÜº¬À¿»Ê¡Ö¥ß¥ä¥Í²°¡×½ªÎ»¤Ç¥Õ¥¸¤¬à»°¸Ü¤ÎÎéá¤Ç·Þ¤¨¤ë¤« ¡ÖMr.¥µ¥ó¥Ç¡¼¡×³ÈÂç¤Ç²¸µÁ
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼µÜº¬À¿»Ê¡Ê£¶£²¡Ë¤¬£±£²Æü¡¢£Í£Ã¤òÌ³¤á¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾ðÊó¥é¥¤¥Ö¡¡¥ß¥ä¥Í²°¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸á¸å£±»þ£µ£µÊ¬¡Ë¤Î£¹·îËö½ªÎ»¤òÈÖÁÈÆâ¤ÇÀ¸Êó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï£²£°£°£¶Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢º£Ç¯¤Ç£²£°Ç¯¤È¤¤¤¦Ä¹¼÷ÈÖÁÈ¤À¡£
¡¡µÜº¬¤Ï¡Ö¤³¤Î£¹·îËö¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¥ß¥ä¥Í²°¤òÂ´¶È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯±¿¤Ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤´Êó¹ð¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈÖÁÈ½ªÎ»¤Ë½é¸ÀµÚ¡£Â³¤±¤Æ¡ÖËÜÅö¤Ë³§¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤Ë¤ÏÈÖÁÈ¤Î½ª¤ï¤ê¤Ï¤¤¤Ä¤«Íè¤ë¤È³Ð¸ç¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î£²£°Ç¯¤Þ¤ÇÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¼Ô¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£
¡¡º£²ó¡Ö¥ß¥ä¥Í²°¡×¤Ï½ªÎ»¤¹¤ë¤¬¡¢¸åÈÖÁÈ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¤¢¤ëÀ©ºî²ñ¼Ò´Ø·¸¼Ô¤¬¤³¤¦ÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º¾ðÊóÈÖÁÈ¤òºî¤ë¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤ÏÄê¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤À¤ì¤¬¥á¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ë¤«¤Ê¤É¡¢¤Û¤È¤ó¤É²¿¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£·îÍË¤«¤é¶âÍË¤Þ¤Ç¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¤È¤Ê¤ë¤È£Í£Ã¤ÎÉéÃ´¤ÏÂç¤¤¤¤Î¤Ç¡¢·è¤Þ¤ë¤Þ¤Ç¤Þ¤À»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤½¤¦¡×
¡¡µÜº¬¤Ï¸½ºß¡¢¡Ö¥ß¥ä¥Í²°¡×¤Î¤Û¤«¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö£Í£ò¡¥¥µ¥ó¥Ç¡¼¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å£¸»þ£µ£´Ê¬¡Ë¤Î£Í£Ã¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ê¿Æü¤ÏÂçºå¤ÎÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¡Ö¥ß¥ä¥Í²°¡×¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤ò¹Ô¤¤¡¢Ëè½µËö¤Ë¡Ö£Í£ò¡¥¥µ¥ó¥Ç¡¼¡×¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤Î¤¿¤áÅìµþ¤Ë¸þ¤«¤¦¤È¤¤¤¦¡¢¹Ô¤Ã¤¿¤êÍè¤¿¤ê¤ÎÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¢¤ë·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Öº£¤ÏÂçºå¤ÈÅìµþ¤Î£²µòÅÀÀ¸³è¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¸å¤ÏÅìµþ¤Ë¼´Â¤òÃÖ¤¤¤Æ¡¢»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¸þ¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£º£¸å¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÏµÜº¬¤µ¤ó¤ò¸ü¶ø¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤â¤È¤â¤È£±»þ´ÖÏÈ¤À¤Ã¤¿¡Ö£Í£ò¡¥¥µ¥ó¥Ç¡¼¡×¤Ï¡¢¡Ö¤À¤ì¤«£ô£ï¤Ê¤«¤¤¡×¤¬°ìÏ¢¤ÎÌäÂê¤Ç½ªÎ»¤·¤¿¤¿¤á¡¢ºòÇ¯£´·î°Ê¹ß£²»þ´ÖÏÈ¤È¤Ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£
¡Ö¡Ø¤À¤ì¤«£ô£ï¤Ê¤«¤¤¡Ù¤ÏµÞ¤¤çÂÇ¤ÁÀÚ¤é¤ì¤¿¤¿¤á¡¢µÜº¬¥µ¥¤¥É¤Ë¤«¤Ê¤êÌµÍý¤ò¸À¤Ã¤Æ£²»þ´ÖÏÈ¤ò¤Î¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥Õ¥¸¤ÏµÜº¬¤µ¤ó¤ËÆ¬¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤âµÜº¬¤Ï¿ô»ú¡Ê»ëÄ°Î¨¡Ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥¸¤ÇÁá¡¹¤Ë¿·ÈÖÁÈ¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÅìµþµòÅÀ¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢Â¾¶É¤À¤Ã¤ÆÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡µÜº¬¤ÎÁèÃ¥Àï¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£