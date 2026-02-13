µð¿Í¡¦¾¾°æ½¨´îÎ×»þ¥³¡¼¥Á¤¬ºäËÜÍ¦¿Í¤ÎÉü³è³Î¿®¡ÖÆ°¤¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥Ð¥Ã¥È¤Î¿¶¤ê¤â±Ô¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡µð¿Í¤Î½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç£²Ç¯¤Ö¤ê¤ËÎ×»þ¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤¿¾¾°æ½¨´î»á¡Ê£µ£±¡Ë¤¬£±£²Æü¡¢£²£°Ç¯ÌÜ¤ÎºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¡Ê£³£·¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¤¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤òÁ÷¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤ÏÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤Èº£µ¨¤ÎÉü³è¤ò³Î¿®¤·¤¿¡£¸ÅÁã¤Ç¡¢£³Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ëÇ®·ì»ØÆ³¤ò½ª¤¨¤¿Æ±»á¤Ï¡ÖÆüËÜ°ì¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Á¡¼¥à¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤ò´üÂÔ¤·¤¿¡£¾¾°æ»á¤Ï£±£´¡¢£±£µÆü¤Ï£×£Â£ÃÆüËÜÂåÉ½¹ç½É¤ò·ãÎå¤¹¤ëÍ½Äê¡££±·³ËÜÂÎ¤ÏµÜºê¥¥ã¥ó¥×¤òÂÇ¤Á¾å¤²¡¢£±£³Æü¤ËÆáÇÆ¤Ø°ÜÆ°¤¹¤ë¡£
¡¡Âç¹¥¤¤ÊÆî¹ñ¡¦µÜºê¤ÎÆü¤òÍá¤Ó¤Æ¡¢¤¦¤Ã¤¹¤é¤È¾Æ¤±¤¿È©¤¬¾¾°æÎ×»þ¥³¡¼¥Á¤Î½¼¼ÂÅÙ¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¿¼Ìë¤ÎÈô¹Ôµ¡¤Ë¾è¤Ã¤ÆÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤òÈô¤ÓÎ©¤Á¡¢±©ÅÄ¤ò·ÐÍ³¤·¤ÆµÜºê¤ËÄ¾¹Ô¤·¡¢£±£°Æü¤Î¸áÁ°Ãæ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿£³Æü´Ö¤Î»ØÆ³¡£¼ã¼êÁª¼ê¤ËÂÐ¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÇ®¿´¤Ë¼ê¤Ï»Ü¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Îý½¬¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æº£µ¨¤ÎÉü³è¤ò³Î¿®¤·¤¿Áª¼ê¤¬¤¤¤ë¡£ÇØÈÖ¹æ£¶¡¢ºäËÜÍ¦¿Í¤À¡£
¡¡¡Ö£³£°£°£°ËÜ¤È¤«¿ô»ú¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢Èó¾ï¤ËÆ°¤¤â±Ô¤«¤Ã¤¿¤·¡¢Æ°¤¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥Ð¥Ã¥È¤Î¿¶¤ê¤â±Ô¤«¤Ã¤¿¡£²¿¤«¡¢¤¤¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤òÁ÷¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤½¤¦¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤ÏÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÂÇ·â¥±¡¼¥¸¤Î¸å¤í¤«¤éÏ¢Æü¸«¼é¤Ã¤¿¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¡£ÂÇµå¤Î¶¯¤µ¤Ê¤É¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¡¢ÉüÄ´¤ÎÃû¤·¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤¿¡£Á°²ó¡¢£²£´Ç¯£²·î¤Î¥¥ã¥ó¥×¤ÇÎ×»þ¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤¿ºÝ¡¢ºäËÜ¤Ë¡Ö¸«¤¿´¶¤¸¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤¤¤±¤½¤¦¡££³£°£°£°ËÜ°Ê¾å¡¢ÂÇ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È´ê¤Ã¤¿¤¬Æ±Ç¯¡¢£²£µÇ¯¤ÈÀ®ÀÓ¤ÏÄãÌÂ¡£ÄÌ»»£²£´£´£·°ÂÂÇ¤ÈÂçÂæ¤Þ¤Ç¤Ï¤Þ¤À±ó¤¤¤¬¡¢¾¾°æ»á¤ÏÁ´¤¯Èá´Ñ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¡Ö¡ÊºäËÜ¤Ï¡Ë¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÎÎò»Ë¤ËÌ¾¤ò»Ä¤¹Áª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡£¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤â¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÄ¹¤¯¥×¥ì¡¼¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤¿¤¤¤È»×¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡µð¿Í¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ê¤É¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¾¾°æ»á¤ÏÆüÊÆÄÌ»»£²£°Ç¯¤Ç£²£°£±£²Ç¯¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿¡£ºäËÜ¤Ïº£µ¨¤¬¥×¥í£²£°Ç¯ÌÜ¡£¤³¤Î¥¥ã¥ó¥×¤ò¸«¤¿¸Â¤ê¡È¾¾°æÄ¶¤¨¡É¤¬²ÄÇ½¤À¤È¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ï¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡ºäËÜ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Á´Áª¼ê¤Ë´üÂÔ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¾¾°æ»á¤Ï»ØÆ³ºÇ½ªÆü¤Ë·±¼¨¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¡Ö¥²¡¼¥à¤Ï£³»þ´Ö¤Ê¤Î¤À¤±¤ì¤É¡¢°ìÆü¤Î¤¦¤Á¤Ç¡Ê»Ä¤ê¤Î¡Ë¤¢¤È£²£±»þ´Ö¤ò¤É¤¦»È¤¦¤«¡£¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÏËèÇ¯ÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¡£¤½¤ì¤òËº¤ì¤º¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤ÐÀäÂÐ¤ËÂç¾æÉ×¡×¤È²þ¤á¤Æ¾ï¾¡µð¿Í¤Î¤ª¤¤Æ¤òÀâ¤¤¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï¡¢µð¿Í»þÂå¤Ë´À¤òÎ®¤·¤¿»×¤¤½Ð¤ÎµÍ¤Þ¤Ã¤¿¤Ò¤à¤«¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤À¡££²·³Áª¼ê¤ËÌó£µ£°Ê¬¡¢ºÂ³Ø¤ÇÁÇ¿¶¤ê¤ÎÂçÀÚ¤µ¤Ê¤É¤òÀâ¤¡¢Í¼Æü¤òÍá¤Ó¤Ê¤¬¤é¥É¥é£¶¡¦Æ£°æ·òæÆ¡Ê±ºÏÂ³Ø±¡¡Ë¤ò»ØÆ³¤·Ç¤Ì³½ªÎ»¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¡ÊÁª¼ê¤¬¡ËÀÑ¶ËÅª¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£»ä¤È¤·¤Æ¤â¤½¤ÎÅú¤¨¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤Î¤ËË»¤·¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë´¶¤¸¤¿¤³¤È¤ÏÁ´¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡×¤È²¸»Õ¤ÎÄ¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤«¤é³Ø¤ó¤À¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äº²¤òÃíÆþ¤·¤¿¡£¡ÖÆüËÜ°ì¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¥Ê¥¤¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢½¼¼Â¤·¤¿£³Æü´Ö¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¡Ê°¤¸«¡¡½ÓÊå¡Ë
¡¡¢¡¾¾°æ¤µ¤ó¤Î£³Æü´Ö
¡¡¢¦£±£°Æü¡¡£²Ç¯¤Ö¤ê¤ËÎ×»þ¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¹çÎ®¡£Ìî¼ê¤Î¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·âÃæ¤Ëº£Ç¯¤Î¡ÖÌç²¼À¸£±¹æ¡×¤È¤·¤Æ¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤«¤é¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¡¢Á´ÂÎÎý½¬¸å¤âÀÐÄÍ¤äÃæ»³¡¢Àô¸ý¤é¤«¤éÂ³¡¹¤È¶µ¤¨¤òÀÁ¤ï¤ì¤¿¡£»ØÆ³¸å¤Ï¥¥ã¥ó¥×ÃÏÆâ¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¡ÖÄ¹ÅèÌÐÍº¡¡ÄÉÅéÅ¸¼¨¡×¤ò¸«³Ø¤·¤¿¡£
¡¡¢¦£±£±Æü¡¡¹ÈÇòÀïÁ°¤ÎÎý½¬Ãæ¤Ë¥É¥é¥Õ¥È£´°Ì¡¦³§Àî¤Ë½õ¸À¡£¹ÈÇòÀï¸å¤Î¸ÄÊÌÎý½¬Ãæ¤Ë¤Ï¡Ö±º³Ø¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¸¡×¤¬°¦¾Î¤Î¥É¥é¥Õ¥È£¶°Ì¡¦Æ£°æ¤ËÌó£²£°Ê¬¤ÎÇ®·ì»ØÆ³¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤ÈÀÐÄÍ¤Ë¤ÏÌÚ¤Î²Ö¥É¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¥µ¥í¥ó¤ÇÌó£´£µÊ¬¤Î¡Ö¥´¥¸¥é¶µ¼¼¡×¤â³«¹Ö¤·¤¿¡£
¡¡¢¦£±£²Æü¡¡¸áÁ°Ãæ¤ÎÂÇ·âÎý½¬Ãæ¤Ë¾¾ËÜ¤ä´Ý¡¢º´¡¹ÌÚ¤é¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£¼êÄù¤á¸å¤Ï¥Ê¥¤¥ó¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¡¢Ãë¿©¤ò¶´¤ó¤Ç£²·³Îý½¬¤ä¸ÄÊÌÎý½¬¤Î¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤À¡£
¡¡¢¡º£¥¥ã¥ó¥×¤ÎºäËÜ
¡¡¢¦£±Æü¡¡¥·¡¼¥È¥Î¥Ã¥¯¤Ç¥À¥ë¥Ù¥Ã¥¯¤È»°ÎÝ¤ËÆþ¤ê¡¢·Ú²÷¤ÊÆ°¤¡£
¡¡¢¦£²Æü¡¡Á´ÂÎ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¡¢£²£°£°¥¹¥¤¥ó¥°Ä¶¤Î¥í¥ó¥°¥Æ¥£¡¼¡£¸á¸å¤Ï»Ö´ê¤Îµï»Ä¤êÆÃÂÇ¡£
¡¡¢¦£·Æü¡¡¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤Çº¸Íã¾åÃÊ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Õ¥é¥Ã¥°¤òÄ¾·â¤¹¤ë¿äÄê£±£³£°¥á¡¼¥È¥ëÃÆ¡£
¡¡¢¦£±£°Æü¡¡¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤Î£´£¹¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç£³Ï¢È¯¤ò´Þ¤à£±£±ËÜ¤Î¥µ¥¯±Û¤¨¡£