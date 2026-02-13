スポーツ報知評論家の金村義明氏が２月上旬からＮＰＢ球団のキャンプ地を巡り、新戦力候補を入念にチェックしている。なかでも日本ハムのドラフト２位・エドポロケイン外野手（大院大）、広島のドラフト３位・勝田成内野手（近大）ら逸材ぞろいの大卒ルーキーに太鼓判を押した。

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

２月に入って各球団のキャンプ地を巡り、ＣＳ中継でも練習風景をチェックしている。そのなかで目立つのは新人野手のレベルの高さだ。特に衝撃を受けたのが日本ハムのドラフト２位のエドポロ。１９１センチと大柄だが、打撃に柔らかさがある上に、足がめっぽう速い。五十幡、矢沢らに匹敵するレベルだという。「打倒・小久保裕紀」を掲げる新庄監督にとって貴重なピースが加わった。

広島のドラフト３位・勝田にも驚かされた。身長は１６３センチと小柄だが、スイングが速く、パンチ力がある。遊撃・小園の相棒の二塁手として、開幕スタメンに名を連ねてもおかしくない。阪神のドラフト１位・立石（創価大）もスイングを見たら素材は一級品。故障で出遅れたが、逆に騒がれずに黙々と練習ができて、良かったのではないか。

昨年もロッテ・西川、西武・渡部、楽天・宗山ら大卒野手が活躍したが、彼らに共通するのは体が仕上がっている点だ。学生時代から個別にジムや野球塾に通い、独自のトレーニング方法で下地をつくっている。過去５年の新人王を見ると、セ・パで計１０人のうち、９人が投手。打者は一本立ちするまでに時間がかかるのが定説だったが、今後は昨年の西川に続いて、野手の新人王が増えていくのではないか。（スポーツ報知評論家）