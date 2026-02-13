Ãæ¿¹ÌÀºÚ¡¢20Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Ä¥¢¡¼³«ºÅ·èÄê¡¡Åìµþ¡¢Âçºå¡¢Ì¾¸Å²°¤Ç5¸ø±é¡¡ÃÂÀ¸Æü¤Ë¤ÏÅìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ç³«ºÅ
¡¡Ãæ¿¹ÌÀºÚ¤¬¡¢Åìµþ¡¢Âçºå¡¢Ì¾¸Å²°¤Î3ÅÔ»Ô¤ò¤á¤°¤ë20Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Ä¥¢¡¼¡ØAKINA NAKAMORI LIVE TOUR 2026¡Ù¤ò¼«¿È¤Î¡ÈÃÂÀ¸·î¡É¤È¤Ê¤ë7·î¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¡Û°µ´¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ª8Ç¯¤Ö¤ê¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿Ãæ¿¹ÌÀºÚ
¡¡2024Ç¯¤È2025Ç¯¤ËÅìµþ¡¦´Ý¤ÎÆâ¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¡¦COTTON CLUB¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¸ÂÄê¥é¥¤¥Ö¡ØALDEA Bar at Tokyo¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎÌ¾¶Ê¤òJAZZ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ÇÈäÏª¡£¤½¤·¤Æ¡¢ºòÇ¯Ëö¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¥Û¥Æ¥ë¤È¥¶¡¦¥ê¥Ã¥Ä¡¦¥«¡¼¥ë¥È¥óÂçºå¤Ç³«ºÅ¤·¤¿8Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¡ØAKINA NAKAMORI DINNER SHOW 2025¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥Ò¥Ã¥È¥·¥ó¥°¥ë¶Ê¤òÃæ¿´¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç²Î¾§¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«¿È¤¬½é¤á¤Æºî¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¤¿8Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿·¶Ê¡ÖMerry Christmas, My Heart¡×¤â½éÈäÏª¤·¡¢°µ´¬¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢µÇ°¤¹¤Ù¤ÍèÇ¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼45¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤òÁ°¤Ë¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¤¬·èÄê¡£Åìµþ¡¢Âçºå¡¢Ì¾¸Å²°¤Î3ÅÔ»Ô¤ò¤á¤°¤ëÁ´5¸ø±é¤Î¥Ä¥¢¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢ÃÂÀ¸Æü¤Î7·î13Æü¤ÏÅìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à ¥Û¡¼¥ëA¤Ç¤Î¸ø±é¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Ãæ¿¹¤Î¥Û¡¼¥ë¤Ç¤Î²Î¾§¤Ï¡¢2006Ç¯¤Î¡ØAKINA NAKAMORI LIVE TOUR 2006 ¡ÁThe Last Destination¡Á¡Ù¡ÊÁ´7ÅÔ»Ô8¸ø±é¡Ë°ÊÍè¡¢Ìó20Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£º£²ó¤â¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç20¶Ê°Ê¾å¤Î³Ú¶Ê¤òÈäÏª¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¤¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ä¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤òËÜ¿Í´Þ¤áÆþÇ°¤Ë¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°Ãæ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï2·î14Æü¸á¸å5»þ¤«¤é¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Ç¤ÎÃêÁª¼õÉÕ¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£°ìÈÌÈ¯Çä¤Ï¡¢4·î4Æü¸á¸å5»þ¤«¤é¥í¡¼¥½¥ó¡¦¥×¥ì¥ê¥¯¥¨¥¹¥ÈÀè¹ÔÃêÁªÍ½Ìó¼õÉÕ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¤¤ç¤¦13Æü¸á¸å1»þ¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡ØÃæÀî²È ¥¶¡¦¥é¥¸¥ª¥·¥ç¡¼¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¿¹¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿ÆùÀ¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸ø³«¡£Æ±¥Ä¥¢¡¼¤Ë¸þ¤±¤¿¿´¶¤ä¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Î°ìÉô¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¢£Ãæ¿¹ÌÀºÚ ¥³¥á¥ó¥È
µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡£´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤ò¤¤¤Þ´èÄ¥¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü¤ÎÃæÀî²È¤µ¤ó¤Î¥é¥¸¥ª¤Ç¤¤¤¯¤Ä¤«È¯É½¤·¤Þ¤¹¤Í¡¢¤¼¤Ò¤ªÄ°¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡ØAKINA NAKAMORI LIVE TOUR 2026¡Ù¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë
°¦ÃÎ¸ø±é¡§
7·î1Æü¡Ê¿å¡ËNiterraÆüËÜÆÃ¼ìÆ«¶È»ÔÌ±²ñ´Û ¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥Û¡¼¥ë
¸á¸å6»þ ³«¾ì¡¿¸á¸å7»þ ³«±é
Âçºå¸ø±é¡§
7·î8Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢9Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¡¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Û¡¼¥ë
¸á¸å6»þ ³«¾ì¡¿¸á¸å7»þ ³«±é
Åìµþ¸ø±é¡§
7·î13Æü¡Ê·î¡Ë¡¢14Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¡Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à ¥Û¡¼¥ëA
¸á¸å6»þ ³«¾ì¡¿¸á¸å7»þ ³«±é
