¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î¼éÈ÷¤ÎÍ×¡¦¥«¡¼¥¯¤â¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¡¡¿·²ÃÆþ¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿¤ò´¿·Þ
¡¡²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¤¬ÆþÃÄ¤·¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î¼éÈ÷¤ÎÍ×¡¢¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¡¦¥«¡¼¥¯Êá¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤¬£±£²Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£³Æü¡Ë¡¢¥Õ¥í¥ê¥À½£¥À¥ó¥¤¡¼¥Ç¥ó¤Î¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤Ç¡¢¿·²ÃÆþ¤·¤¿²¬ËÜ¤ò´¿·Þ¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡¡ÖÈà¤Ï¤¤¤ÄÍè¤ë¤Î¡©¡¡²ñ¤¦¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡£Èà¤Ï¡¢¿ÍÊÁ¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡¢¤«¤Ê¤êÌÌÇò¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤â£×£Â£Ã¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡×¤È¡¢¤¹¤Ç¤Ë¾ðÊó¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¡£¥«¡¼¥¯¼«¿È¤â¥á¥¥·¥³ÂåÉ½¤È¤·¤Æ£×£Â£Ã¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¡£Á°²ó£²£°£²£³Ç¯Âç²ñ¤Ï¡¢ÂÇ¿Ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Æ±Ç¯£²·î¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿Ä¹½÷¤Î½Ð»º¤ËÎ©¤Á²ñ¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢½Ð¾ì¤ò¼Âà¤·¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¡Ö¤½¤ÎÌ¼¤¬¡¢¤â¤¦¤¹¤°£³ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡¢ËÜÅö¤Ë»þ´Ö¤Î·Ð²á¤ÏÁá¤¤¤è¤Í¡£º£²ó¤Î£×£Â£Ã¤Ë¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤Ë½Ð¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¤Êµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Þ¤ÇÀï¤¤¡¢¥ª¥Õ¤ÏÃ»¤«¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢£³·î¤Î£×£Â£Ã¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Áá¤á¤ÎÄ´À°¤ò¿´³Ý¤±¤Æ¤¤¿¡£¤·¤Ã¤«¤êÂÎ¤òµÙ¤á¤Æ¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¤Ç¤¤¿¤·¡¢ÂÎÄ´¤Ï¤¤¤¤¡£¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ÇÁá¤á¤Ë¼ÂÀï¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥í¥Ü¥Ã¥È¿³È½¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤ëº£µ¨¡£¡Ö¡Êµ¡³£¤Ë¤è¤ë¡Ë¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤¬¡¢¼ÂºÝ¡¢¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ê¤Î¤«Íý²ò¤ò¿¼¤á¤¿¤¤¡£¶²¤é¤¯¡¢Åê¼ê¤è¤ê¤â¡¢Êá¼ê¤ÎÊý¤¬¸«¶Ë¤á¤ä¤¹¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤Ù¤»þ¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¤¿¤À¡¢¥Õ¥ì¡¼¥ß¥ó¥°¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢½¾Íè¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£