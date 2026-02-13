マンシーと2027年まで契約、キケ・ヘルナンデスと7億円で再契約

ドジャースは12日（日本時間13日）、駆け込み補強を敢行した。マックス・マンシー内野手と1年総額1000万ドル（約15億2000万円）の契約延長で合意。FAとなっていたエンリケ・ヘルナンデス内野手とも1年450万ドル（約6億9000万円）で再契約した。

通算214本塁打を誇る35歳のマンシーは昨季終了後、年俸1000万ドルの球団オプションを行使されていた。今回の契約延長で、2027年まで2年総額2000万ドル（約30億5400万円）の契約に。2028年も1000万ドルの球団オプションが付き、最大3年3000万ドル（約45億8000万円）の契約となる。

34歳のキケ・ヘルナンデスは自身のインスタグラムで「他に何を期待してるんだ？ 3連覇はいい響きだ！」と再契約することを発表した。ポストシーズンで抜群の勝負強さを発揮し、3度のワールドシリーズ制覇に貢献したチーム屈指の人気者。昨オフに手術した左肘は開幕に間に合わないと見られているが、ユーティリティプレーヤーとして決して手放せない戦力だ。

6日（同7日）にメジャー出場前提の40人枠を外したアンソニー・バンダ投手は、ツインズへのトレード移籍が決まった。昨季はチーム最多71試合登板で5勝1敗、防御率3.18を記録。球団初のワールドシリーズ連覇に貢献した功労者を失ったが、今後の補強資金となるインターナショナル・ボーナスプールを受け取った。

このオフは通算253セーブの守護神エドウィン・ディアス、FAの目玉だったカイル・タッカー外野手を相次いで獲得した。バッテリー組のキャンプインを翌日に控え、きめ細かい補強を連発させた。（Full-Count編集部）