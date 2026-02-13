¡Ö¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¶ÛµÞ»öÂÖ¡×¡ÖÅ·¤¬¸«¼Î¤Æ¤¿¡×ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤ò·ã¿Ì¤µ¤»¤¿ÈáÊó¤Ë´Ú¹ñ¤âÁûÁ³¡ÖÄË¤Þ¤·¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤À¡×
¡¡°Ì´¤Î¤è¤¦¤Ê¸÷·Ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£²·î11Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè26Àá¤Î¥µ¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥ÉÀï¤Ç¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Î±óÆ£¹Ò¤¬Éé½ý¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ïº£µ¨½é¥¹¥¿¥á¥ó¤À¤Ã¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤Î¼ç¾¤Ï62Ê¬¡¢¥¯¥í¥¹¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿ºÝ¤Ë¼Ç¤ËÂ¤ò¼è¤é¤ì¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤Æº¸Â¼ó¤òÉé½ý¡£¶ìÌå¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¤â°ìÅÙ¤Ïµ¯¤¾å¤¬¤ê¡¢¿ôÊ¬´Ö¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºÆ¤ÓÅÝ¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¤¡¢Ã´²Í¤Ë¾è¤»¤é¤ì¤Æ¸òÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Î¥¢¥ë¥Í¡¦¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¡¢¡Ö²ø²æ¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤«¤Ê¤êÄ¹¤¤´ÖÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¿¼¹ï¤Ê²ø²æ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò±®¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÈáÊó¤Ë´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤âÂ³¡¹¤ÈÈ¿±þ¡£¡ØSPOTV NEWS¡Ù¤Ï¡ÖÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Î½ÅÂç»ö·ï¤Ë¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤¬ÎÞ¡×¤È¸«½Ð¤·¤òÂÇ¤Á¡¢¡ÖÆüËÜÂåÉ½¤ÏºÆ¤Ó¶ÛµÞ»öÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤¿¡£¼çÎÏÁª¼ê¤ÎÉé½ý¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ï¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÄË¤Þ¤·¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤À¡££¶·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤òÀÀ¤¦ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢¼çÎÏÁª¼ê¤ÎÉé½ý¤Ë¤è¤ê´íµ¡¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆîÌîÂó¼Â¡Ê¥â¥Ê¥³¡Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×·ç¾ì¤¬Ç»¸ü¤Ç¡¢µ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡Ë¤â¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£±óÆ£¤¬½Å½ý¤òÉé¤¨¤Ð¡¢ÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Î¶ì¶¤Ï¤µ¤é¤Ë¿¼¤Þ¤ë¤À¤í¤¦¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼ÀìÌç»ï¡ØFourFourTwo¡Ù¤Î´Ú¹ñÈÇ¤Ï¡ÖÆüËÜ¤È¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ë¸¥¿ÈÅª¤Ë¿Ô¤¯¤·¤¿¤¬¡¢Å·¤ÏÈà¤ò¸«¼Î¤Æ¤¿¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×Ä¾Á°¡¢ºÇÂç£´¤«·î¤ÎÎ¥Ã¦¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë²ø²æ¤Î°Ì´¡×¤ÈÂê¤·¤·¤¿µ»ö¤ò·ÇºÜ¡£¡Ö¡È¸¥¿È¤Î¾ÝÄ§¡É±óÆ£¹Ò¤Ï¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×½Ð¾ì¤¬ÉÔÆ©ÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ø¥¹¥Ý¡¼¥ÄÄ«Á¯¡Ù¤Ï¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×Í¥¾¡¤Ø¤ÎÄ©Àï¤¹¤ëÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤ÏÊø²õ¾õÂÖ¤Ë´Ù¤ê¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¶ÛµÞ»öÂÖ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡ÖÆüËÜ¤È¤·¤Æ¤ÏÄ¶¶ÛµÞ»öÂÖ¤À¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤¬£µ¤«·îÁ°¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¿Ãæ¡¢¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤Î¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢±óÆ£¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×½Ð¾ì¤¬Æñ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¸«¤é¤ì¤ë¡£±óÆ£¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤ÎÃæ¿´¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ç¾¤À¡£´Ú¹ñ¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¤¬²ø²æ¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤ÈÆ±¤¸¤À¡£ÆüËÜ¤âÉé½ý¤Ç¤¹¤Ç¤Ë¼çÎÏ¤Ç¤¢¤ëÆîÌî¤ò¼º¤Ã¤¿¾õ¶·¤À¡£ÃæÈ×¤ÇÃæ¿´¤È¤Ê¤ë±óÆ£¤âÍîÁª¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÆüËÜ¤ÏÂåÂØÀïÎÏ¤¬¤Ê¤¤¡×
¡¡¤¤¤Þ¤Ï¤¿¤À¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤ò´ê¤¦¤Û¤«¤Ê¤¤¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Úµ»ö¡Û¡Ö½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¡×ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤ËÏ¯Êó¡ª¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¼çÎÏ¤¬£²¤«·î¤Ö¤ê¤ËÀïÀþÉüµ¢¤Ø¡ª»Ø´ø´±µ¯ÍÑ¤ò¼¨º¶
