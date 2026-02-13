ロッキーズに１年５１０万ドル（約７億９０００万円）で加入した菅野智之投手（３６）が１２日（日本時間１３日）、アリゾナ州スコッツデールの球団施設でキャンプインした。

２日前に入団が発表されたばかりだが、バッテリー組がこの日はキャンプイン。練習開始前には全体ミーティングなどが行われ、菅野もノートを持って参加した。

その後の全体練習ではキャッチボール、守備練習などで調整。全体練習の最後に行われた短距離ダッシュのメニューでは足を滑らせて転倒しヒヤリとするシーンもあったが、すぐに立ち上がって恥ずかしそうに苦笑いしていた。全体練習終了後もグラウンドに残って追加のキャッチボール。練習を終えると集まった日本人ファンのサインにも応じていた。

２月中にも日本に帰国して侍ジャパンに合流する見込み。メジャー２年目を迎える新天地でのシーズンへ「前々回（の１７年ＷＢＣ）も経験していますし、そこまで大きく変えることはない。１２月の中旬から自主トレを継続してやってきているので、それは今年に限らず毎年のことなので特に変える必要はないと思って調整はしていた。いい１年になればいいなと思います」と意気込んでいた。