¡Ú£Í£Ì£Â¡Û¥Þ¥ó¥·¡¼¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È£±Ç¯¤Î·ÀÌó±äÄ¹¤Ë¹ç°Õ¡¡¥Á¡¼¥àºÇÄ¹¤Î£¹Ç¯ÌÜ¥·¡¼¥º¥ó¤Ø
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï£±£²Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£³Æü¡Ë¤Ë¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Þ¥ó¥·¡¼ÆâÌî¼ê¡Ê£³£µ¡Ë¤È£±Ç¯¤Î·ÀÌó±äÄ¹¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÊÝ¾Ú³Û¤Ï£±£°£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£±£µ²¯£³£°£°£°Ëü±ß¡Ë¤Ç¡¢£²£°£²£·Ç¯¤ÎÇ¯Êð¤Ï£·£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£±£°²¯£·£°£°£°Ëü±ß¡Ë¡¢£²£¸Ç¯¤ÏµåÃÄ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç£±£°£°£°Ëü¥É¥ë¡£¥Ð¥¤¥¢¥¦¥È¡Ê·ÀÌóÇË´þ¡Ë¤Î¾ì¹ç¤Ï£³£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£´²¯£¶£°£°£°Ëü±ß¡Ë¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡£±£µÇ¯¤Ë¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¥Þ¥ó¥·¡¼¤Ï£±£·Ç¯¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¡£Æ±Ç¯¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¾º³Ê¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢£±£¸Ç¯¤Ë£³£µËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¥Ö¥ì¡¼¥¯¤¹¤ë¤È£±£¹Ç¯¤Ï£³£µËÜ¡¢£²£±Ç¯¤Ï£³£¶ËÜ¡¢£²£³Ç¯¤â£³£¶ËÜ¤ÈÄ¹ÂÇÎÏ¤òÈ¯´ø¡£ºßÀÒ£¸Ç¯¤Ç£²£°£¹ËÜÎÝÂÇ¤ÏµåÃÄ»Ë¾å£·°Ì¤À¡£¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤¬ºòµ¨¸Â¤ê¤Ç°úÂà¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µåÃÄºßÀÒ´ü´Ö¤Ï¸½ºß¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤ÏºÇÄ¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤³£²Ç¯´Ö¡¢¥±¥¬¤Ëµã¤¡¢ºòÇ¯¤Ïº¸¥Ò¥¶¤Î¹üºÃ½ý¤È±¦Ê¢¼Ð¶Ú¤ÎÆùÎ¥¤ì¤ÇÌó£²¤«·î´ÖÎ¥Ã¦¡£ÂÇÀþ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ÏÂç¤¤¯¡¢¥Þ¥ó¥·¡¼¤¬½Ð¾ì¤·¤¿£±£°£°»î¹ç¤Ï£¶£°¾¡£´£°ÇÔ¤Ç¡¢ÉÔºß»þ¤Ï£³£³¾¡£²£¹ÇÔ¤À¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè£·Àï¤Ç£²ÅÀº¹¤Î£¸²ó¤ËÊü¤Ã¤¿°ìÈ¯¤ÏµÕÅ¾·à¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ìî¼ê¤Î¹âÎð²½¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤À¤¬¡¢¥Þ¥ó¥·¡¼¤Î¾¡Éé¶¯¤µ¡¢Â¸ºß´¶¤ÏÂå¤¨¤¬¤¿¤¤¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹£¹Ç¯ÌÜ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ï¥Û¥Ã¥È¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º£³Ï¢ÇÆ¤ò»Ù¤¨¤ë¡£