NY株式12日（NY時間14:08）（日本時間04:08）
ダウ平均　　　49621.89（-499.51　-1.00%）
ナスダック　　　22715.27（-351.20　-1.52%）
CME日経平均先物　56995（大証終比：-445　-0.78%）

欧州株式12日終値
英FT100　 10402.44（-69.67　-0.67%）
独DAX　 24852.69（-3.46　-0.01%）
仏CAC40　 8340.56（+27.32　+0.33%）

米国債利回り
2年債　 　3.464（-0.046）
10年債　 　4.100（-0.072）
30年債　 　4.730（-0.077）
期待インフレ率　 　2.312（-0.020）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.779（-0.013）
英　国　　4.452（-0.024）
カナダ　　3.288（-0.050）
豪　州　　4.807（+0.050）
日　本　　2.231（-0.001）

NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝62.67（-1.96　-3.03%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝4959.80（-138.70　-2.72%）

ビットコイン（ドル）
65425.13（-2332.10　-3.44%）
（円建・参考値）
1000万6119円（-356671　-3.44%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ