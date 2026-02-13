ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は４９９ドル安 ナスダックも１．５％の大幅安
NY株式12日（NY時間14:08）（日本時間04:08）
ダウ平均 49621.89（-499.51 -1.00%）
ナスダック 22715.27（-351.20 -1.52%）
CME日経平均先物 56995（大証終比：-445 -0.78%）
欧州株式12日終値
英FT100 10402.44（-69.67 -0.67%）
独DAX 24852.69（-3.46 -0.01%）
仏CAC40 8340.56（+27.32 +0.33%）
米国債利回り
2年債 3.464（-0.046）
10年債 4.100（-0.072）
30年債 4.730（-0.077）
期待インフレ率 2.312（-0.020）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.779（-0.013）
英 国 4.452（-0.024）
カナダ 3.288（-0.050）
豪 州 4.807（+0.050）
日 本 2.231（-0.001）
NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝62.67（-1.96 -3.03%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝4959.80（-138.70 -2.72%）
ビットコイン（ドル）
65425.13（-2332.10 -3.44%）
（円建・参考値）
1000万6119円（-356671 -3.44%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
