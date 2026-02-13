ボートレース下関の「ミッドナイトボートレース下関10th 西京波者結成16周年記念」は4日目を迎える。準優の注目は11Rだ。

機の感触が上向いた松村がスタートを決めて逃げる。パワーのある山田理は4カドなら伸ばして捲り、捲り差しで迫る。三浦は展開を突いて切り込む。

＜1＞松村敏 ひどかった1走目を思えば足は見違えた。バランスが取れて中堅上位くらいにはなった。あとはいい人と当たった時にどうかという不安はあるけど、レースする分には問題ない。

＜2＞深川麻奈美 合えば普通は絶対あります。合わないとあれってなるので気をつけながら乗っています。

＜3＞益田啓司 チルト0の方が直線の体感は良かったけど、道中競ると不安があるし起こしで鳴く。マイナスでもう一度乗ってみる。

＜4＞山田理央 今節は起こしが不安定。みんな足は良くしてきてるけど、レースではやっぱりエンジンパワーを感じる。ターンミスしても前にいる。

＜5＞三浦洋次朗 乗れる感じが出てきた。足は伸び、出足、ピット離れと全体にいい感じ。エンジン勝率40％の雰囲気はある。

＜6＞秋山広一 大したことはない。中堅の域を出ていないし上位との差が今節は大きい。