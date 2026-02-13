ドジャースは１２日（日本時間１３日）、マックス・マンシー内野手（３５）と２７年シーズンまで契約を延長したことを発表した。

マンシーは昨年１１月に、年俸１０００万ドル（約１５億３０００万円＝契約時のレート）の契約オプションを行使し、２６年シーズンもドジャースに残留することを発表。この日は２７年が７００万ドル（約１１億円）の１年契約となり、２８年は球団がオプション（選択権）を持って、行使した場合は年俸１０００万（約１５億円）となる。

さらにＦＡになっていた人気選手でポストシーズンの勝負強さから「１０月男」の異名を持つ「キケ」ことエンリケ・ヘルナンデス内野手（３４）とも４５０万ドル（約６億９０００万円）で再契約したことも発表。バッテリー組のキャンプイン前日ながら、２０、２４、２５年のワールドシリーズ制覇に貢献したベテラン２人の契約延長、再契約の朗報が飛び込んだ。

一方で、前日に獲得したエバン・フィリップス投手（３１）が６０日間の負傷者リスト（ＩＬ）入りすることが濃厚となった。さらにフィリップス獲得によって、昨季７１試合に登板しながらＤＦＡ（事実上の戦力外通告）となった救援左腕・バンダは、ツインズが獲得し、移籍することとなった。