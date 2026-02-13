SixTONES松村北斗＆指原莉乃＆HANA・MAHINA＆狩野英孝、ポケモン初のスローライフゲーム『ぽこ あ ポケモン』TVCMで共演

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

松村北斗（SixTONES）、指原莉乃、MAHINA（HANA）、狩野英孝が出演する、ポケモン初のスローライフゲーム『ぽこ あ ポケモン』のTVCMが2月16日から全国で放映される。

また、『ポケモン』公式 YouTubeでは本編の他、メイキング、インタビュー映像も公開さる。

新CMは「『ぽこポケ』のうた篇 ｜ 『ぽこ あ ポケモン』」、「松村さん『ぽこポケ』 デビュー、狩野さんの街へ篇 ｜ 『ぽこ あ ポケモン』」、「MAHINAさん 『ぽこポケ』 デビュー、指原さんの街へ篇 ｜ 『ぽこ あ ポケモン』」の3篇。

■MAHINAの歌に合わせて4人で『ぽこポケ』ダンス

『ぽこ あ ポケモン』の世界観を、リズミカルな言葉遊びで表現する「『ぽこポケ』のうた篇 ｜ 『ぽこ あ ポケモン』」では、松村北斗、指原莉乃、MAHINA、狩野英孝の4人が出演し、MAHINAの歌唱による「ぽこぽけ ぽこぽけ」という印象的なフレーズに合わせて 人がリズムに乗る。振り付けは、本作の主人公である「ニンゲンのすがたにへんしんしたメタモン」の感情を表すジェスチャーで表現され、CM中ではメタモンも一緒にリズムにのって楽しく踊る。

また、「松村さん 『ぽこポケ』 デビュー、狩野さんの街へ篇 ｜ 『ぽこ あ ポケモン』」、「MAHINAさん 『ぽこポケ』 デビュー、指原さんの街へ篇 ｜ 『ぽこ あ ポケモン』」では、狩野さと指原が街づくりの先輩として、個性豊かな街を披露し、松村、MAHINAから思わず感嘆の声も。ひとりだけでなく、みんなでも『ぽこポケ』を楽しむ様子が描かれている。

■メタモンのクッションを片手に語る夢の世界！『ぽこ あ ポケモン』で叶える理想のお部屋とは？

メタモンのクッションを抱えてインタビューに臨んだ松村、指原、MAHINA、狩野。

「ゲーム内でお部屋を作るとしたら、どんなお部屋にしたいですか？」という質問に対して、松村は「ポケモンの置物などを置いて、ごちゃごちゃしたマニア部屋みたいにしたいです」とポケモン愛が溢れるコメント。

狩野は「部屋のなかを遊園地のようにしたいです。2階から滑り台で降りてきたり」と狩野らしいユニークなアイデアを語った。

また、実際に『ぽこ あ ポケモン』を体験して、指は「『実際に（ポケモンが）いたらこうなんだろうな』という夢が本当に広がるような、このまま現実になってくれたらいいのに！ という気持ちになる」とゲームの楽しさを実感。

MAHINAは「『1から自分で作る』というタイプのゲームは初めてで、最初は操作に戸惑うかと思いましたが、本当に簡単でした。自分がメタモンになって能力をコピーするときの動きが、ひとつ一つかわいらしかったのが印象的でした」とゲームの魅力を語り、それぞれの個性あふれる回答でインタビューは盛り上がった。

■CMストーリー

「『ぽこポケ』のうた篇 ｜ 『ぽこ あ ポケモン』」

出演者4人全員がメタモンをイメージした紫色の衣装をまとって登場。MAHINが歌う『ぽこポケ』の軽快なリズムに合わせ、松村がメタモンと一緒にダンスを披露する。

続くカットでは、指原と MAHINAがメタモンと息の合ったパフォーマンスを見せる。さらに、画面中央へ狩野が勢いよく飛び込むなど、テンポの良い展開も見どころのひとつだ。

「松村さん 『ぽこポケ』 デビュー、狩野さんの街へ篇 ｜ 『ぽこ あ ポケモン』」

松村が『ぽこ あ ポケモン』をプレイし、ヤドンたちと気ままに街づくりを楽しむシーンからスタート。

そこへ画面越しに、ゲームチャットで「自慢したがり」な狩野が勢いよく登場する。今作の見どころは、狩野がドヤ顔で披露するこだわりの街。高低差を活かしたお城のような景観や巨大な狩野の像に、松村が圧倒されつつも刺激を受ける、コミカルな掛け合いが印象的だ。

「MAHINAさん 『ぽこポケ』 デビュー、指原さんの街へ篇 ｜ 『ぽこ あ ポケモン』」

MAHINAがポケモンたちと協力し、街をつくっていくシーンから始まる。ピチューが街灯にでんきを点ける愛らしい姿に続き、ゲームチャットで「街づくりの大先輩」指原が登場。指原の街は、まるでリゾートのような癒しの空間だ。ポケモンたちとまったり暮らす様子に、MAHINAが「画面が一生かわいい」と感動する、和やかで夢が膨らむ世界観のCMに仕上がっている。

■撮影エピソード

松村は、CM内で披露する振り付けも短時間で習得し、撮影が始まるとすぐに動きを確認しながら、スムーズにパフォーマンスを披露。その飲み込みの早さと安定感のある姿が印象的だった。

指原は『ぽこ あ ポケモン』に思わず夢中に。「すごい！」と声を上げながらプレイを続けるゲームを楽しむ姿が見られた。

また、MAHINAが振り付けのなかにある人差し指でメタモンの口を作るポーズを披露すると、撮影スタッフから自然と「かわいい～！」という声が上がり、MAHINAのキュートさが際立つひと幕に。

狩野が自分の街を自慢するシーンでは、狩野のユーモアあふれる“天然”なセリフが次々と飛び出し、思わず吹き出してしまうスタッフが続出する場面もあった。

■松村北斗、指原莉乃、MAHINA、狩野英孝 撮影後インタビュー

Q：『ぽこ あ ポケモン』のCMに起用された感想を教えてください。

松村：昔からずっとポケモンをプレイしてきました。まさか自分がポケモンのCMに出られるなんて思わず、かなり興奮しました。

指原：横浜で開催されたポケモンのオーケストラを観に行き、自分が思っている以上に世界各国のみなさんが来場されているのを目の当たりにしました。そんな世界中で愛されているポケモンの、新作ゲームのCMに出演できることが本当に嬉しかったです！

MAHINA：私は生まれる前からポケモンが存在していた世代なので、ポケモンは“大・大・大先輩”です。有名なポケモンと共演することができて、とても嬉しく思います。

狩野：『ポケットモンスター 赤・緑』の発売日に両方買って、学校でも「どこまで進んだ？」「ゲットした？」と友達同士で盛り上がった、まさに青春時代そのものでした。こうしてポケモンと共演できることに喜びと感動でいっぱいです。

Q：『ぽこ あ ポケモン』で遊んでみていかがでしたか？ 遊んでみた感想を教えてください！

松村：昔から妄想していた、「自分の家のここに何々（ポケモン）がいたらいいな」とか、「玄関開けて何々（ポケモン）がいたらいいな」が、完全に再現されているんですよ。興奮がすごいです！

指原：まさに「夢のような世界」が広がっていると思いました。「実際に（ポケモンが）いたらこうなんだろうな」という夢が本当に広がるような、このまま現実になってくれたらいいのに、という気持ちになるゲームでした。

MAHINA：「1から自分で作る」というタイプのゲームは初めてで、最初は操作に戸惑うかと思いましたが、本当に簡単でした。自分がメタモンになって能力をコピーする時の動きが、ひとつ一つ可愛らしかったのが印象的でした。

狩野：遊び方が無限大だなって思いました。ストーリーを進めていく、建築を頑張っていく、ポケモンを集めるなど、プレイヤーによって遊び方が選べるのが嬉しいです。小さなお子さんにもこのゲームには「間違い」がないので、自由に遊ばせたいですね。

Q：ゲーム内でこだわりのお部屋を作るとしたら、どんなお部屋にしたいですか？

松村：僕、「ウツボット」がすごい好きなんですよ。なので、ポケモンの置物などを置いて、ごちゃごちゃしたマニア部屋みたいにしたいです。この『ぽこポケ』の世界では家中にコレクションを飾りたいです。

指原：私はとにかく広いリビングの家にしたいです！

狩野：部屋の中を遊園地のようにしたいです。2階から滑り台で降りてきたり。家の中がテーマパークのような楽しい部屋を、この『ぽこポケ』なら想像通りに実現できると思います。

MAHINA：壁がソファのような部屋がいいですね。壁も全部ふわふわのクッションになっていて、どこにぶつかっても大丈夫で、どこでも寝られるリラックスできる部屋にしたいです。

Q：最後に『ぽこ あ ポケモン』のCMをご覧になる皆さまに向けてひと言お願いします。

松村：往年のポケモンファンのみなさんにも、これからポケモンを好きになる方にとっても、ポケモンの魅力がすごく伝わるゲームだと思います。みなさんの妄想がそのまま形になったようなゲームですので、ぜひ一緒に遊びましょう。

指原：まさにポケモンファンのみなさんの「夢」のようなゲームになっていると思います。私もプレイするのがとても楽しみです。CMもぜひ楽しみにしてください。

狩野：『ぽこポケ』は「失敗」や「間違い」が一切ないと感じました。何をやっても正解で、自由です。みなさんが好きなように動ける無限の世界をぜひ味わってください。CM はこのゲームに負けないくらい楽しくやっているので、ぜひとも楽しみにしていてください。

MAHINA：『ぽこポケ』は自由度が高く、1から全部、自分で作るので、本当に誰でも、どんな方でも楽しめると思っております。私が歌うCMソングや、私たちが頑張って覚えたダンスもぜひ真似して一緒に踊っていただけたら嬉しいです。

(C)2026 Pokemon. (C)1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

(C)2026 KOEI TECMO GAMES

※ポケットモンスター・ポケモン・Pokemon は任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。

※Nintendo Switch は任天堂の商標です。

※Pokemonの「e」は、アキュートアクセントありが正式表記

■関連リンク

『ぽこ あ ポケモン』公式サイト

https://www.pokemon.co.jp/ex/pocoapokemon/ja/

■【画像】CMカット画像