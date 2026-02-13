スノーボード女子ハーフパイプ決勝

ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード女子ハーフパイプ決勝が12日（日本時間13日）に行われた。韓国の17歳チェ・ガオンが1回目のランで転倒。しばらく動けなかった。その後は自力で移動したが、会場は騒然。競技継続が危ぶまれたが、3本目で魂のランを披露。90.25点を叩き出し、大逆転の金メダルで涙した。

8番手で試技したチェ・ガオン。着地でボードが引っ掛かり、バランスを崩して頭から転倒した。コース上でしばらく動けず、場内は騒然。担架も用意されたが、およそ3分後に自力で移動。大事には至らなかったがダメージを負った。

1回目は12人中7人が転倒と、波乱の幕開けに。チェ・ガオンは一時「棄権」が表示されたが、取り消されて2回目のランへ。ここでも転倒し、上位は絶望かと思われた。しかし、3本目でダメージを感じさせない衝撃のランを披露。90.25点を叩き出し、大逆転で金メダルとなった。

今季ワールドカップ3勝のホープは涙。史上3連覇を狙ったクロエ・キム（米国）が銀メダル。銅メダルは小野光希（日本）だった。



