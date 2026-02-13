３月に開幕するワールドベースボールクラシック（ＷＢＣ）を配信生中継する「Ｎｅｔｆｌｉｘ」の大会応援ソングとして「Ｂ’ｚ」の稲葉浩志（６１）が歌う「タッチ」のスペシャルムービーが１３日に公開された。

人気野球アニメ「タッチ」の主題歌として野球ファンに愛されている楽曲と稲葉の夢のコラボレーション。その歌声に注目が集まっていたが、スペシャルムービーで公開されたのは、稲葉が歌う「タッチ」の冒頭からサビまでの一部が使用された映像。情熱的な稲葉の歌声と、ＷＢＣの過去大会の名シーンと融合している。

稲葉浩志はカバーに際し「オリジナルへのリスペクトをこめた上で、自分の情熱を注ぎ込んで歌わせていただきました。痺（しび）れる戦いに身を投じる選手、監督、そしてそれを見守るファンの皆様、それぞれの思いがさらに膨らんでいく曲になりますように。そして２０２６年のワールドベースボールクラシックが最高の大会となりますように」とコメントしている。スペシャルムービーも大きな話題を巻き起こしそうだ。

「２０２６ ワールドベースボールクラシック」

全４７試合／３月５日〜３月１８日 Ｎｅｔｆｌｉｘ 日本国内で独占生配信（アーカイブあり）