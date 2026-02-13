NY株式12日（NY時間13:21）（日本時間03:21）
ダウ平均　　　49466.67（-654.73　-1.31%）
ナスダック　　　22651.98（-414.49　-1.80%）
CME日経平均先物　56860（大証終比：-580　-1.02%）

欧州株式12日終値
英FT100　 10402.44（-69.67　-0.67%）
独DAX　 24852.69（-3.46　-0.01%）
仏CAC40　 8340.56（+27.32　+0.33%）

米国債利回り
2年債　 　3.462（-0.048）
10年債　 　4.102（-0.071）
30年債　 　4.734（-0.073）
期待インフレ率　 　2.310（-0.022）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.779（-0.013）
英　国　　4.452（-0.024）
カナダ　　3.287（-0.051）
豪　州　　4.807（+0.050）
日　本　　2.231（-0.001）

NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝62.66（-1.97　-3.05%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝4951.40（-147.10　-2.89%）

ビットコイン（ドル）
65284.00（-2473.23　-3.65%）
（円建・参考値）
0997万8007円（-378008　-3.65%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ