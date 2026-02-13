ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は６５４ドル安 ナスダックも１．８％の大幅安
NY株式12日（NY時間13:21）（日本時間03:21）
ダウ平均 49466.67（-654.73 -1.31%）
ナスダック 22651.98（-414.49 -1.80%）
CME日経平均先物 56860（大証終比：-580 -1.02%）
欧州株式12日終値
英FT100 10402.44（-69.67 -0.67%）
独DAX 24852.69（-3.46 -0.01%）
仏CAC40 8340.56（+27.32 +0.33%）
米国債利回り
2年債 3.462（-0.048）
10年債 4.102（-0.071）
30年債 4.734（-0.073）
期待インフレ率 2.310（-0.022）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.779（-0.013）
英 国 4.452（-0.024）
カナダ 3.287（-0.051）
豪 州 4.807（+0.050）
日 本 2.231（-0.001）
NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝62.66（-1.97 -3.05%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝4951.40（-147.10 -2.89%）
ビットコイン（ドル）
65284.00（-2473.23 -3.65%）
（円建・参考値）
0997万8007円（-378008 -3.65%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 49466.67（-654.73 -1.31%）
ナスダック 22651.98（-414.49 -1.80%）
CME日経平均先物 56860（大証終比：-580 -1.02%）
欧州株式12日終値
英FT100 10402.44（-69.67 -0.67%）
独DAX 24852.69（-3.46 -0.01%）
仏CAC40 8340.56（+27.32 +0.33%）
米国債利回り
2年債 3.462（-0.048）
10年債 4.102（-0.071）
30年債 4.734（-0.073）
期待インフレ率 2.310（-0.022）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.779（-0.013）
英 国 4.452（-0.024）
カナダ 3.287（-0.051）
豪 州 4.807（+0.050）
日 本 2.231（-0.001）
NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝62.66（-1.97 -3.05%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝4951.40（-147.10 -2.89%）
ビットコイン（ドル）
65284.00（-2473.23 -3.65%）
（円建・参考値）
0997万8007円（-378008 -3.65%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ