◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第7日 カーリング 女子1次リーグ（2026年2月13日 コルティナ・カーリング五輪競技場）

女子1次リーグが開幕。日本代表フォルティウス（世界ランク5位）は12日（日本時間13日）に行われた第2戦でデンマーク（同8位）と対戦。五輪初出場のスキップ・吉村紗也香（34）が誤って相手のストーンを投げそうになるハプニングがあった。

第1エンド、吉村の1投目。誤ってデンマークの赤のストーンを手にした。投げる直前に「待って、赤だな」とチームメートが気づき、黄色のストーンに持ち直した。

中継では「危うく投げるところでした」と驚きつつも、「それだけ集中してるってことですね」とかばった。日本代表フォルティウスは初戦のスウェーデン戦では赤のストーンを使用していた。

仕切り直して投じた吉村のドローショットは狙い通りのショットから少しずれたものの、直後のデンマークのミスもあり、スチールに成功した。

ネット上では「思い切り、赤を投げようとした」「あっぶねー」「緊張してるのか」「これで笑って平常心になれば」などの声が上がっていた。

なお、日本カーリング協会の競技規則では「プレーヤーが相手チームのストーンを投球した場合は、そのストーンが静止するまで待ち、自分のチームのストーンをその場所に置く」と記されている。