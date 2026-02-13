ドジャースの人気選手が再契約

米大リーグ・ドジャースからFAになっていた“キケ”ことエンリケ・ヘルナンデス内野手が、再契約することになったと12日（日本時間13日）に報じられた。米スポーツメディア「ジ・アスレチック」によると、1年450万ドル（約6.8億円）の契約だという。

キケは自身のインスタグラムで契約を匂わせる投稿を行い、その後に米メディアが契約を報道。「ジ・アスレチック」は「ドジャースとキケ・エルナンデスが再びタッグを組む。1年450万ドルで契約合意」との見出しで記事を公開。リーグ関係者が両者の合意を明かしたと伝えた。

X上では「目が覚めたらキケ再契約嬉しい！」「キケの復帰想像より早すぎたえぐい」「キケ来た！」「待ってた！」などと深夜に日本ファンが歓喜していた。

大谷翔平投手らスター選手を多数擁するドジャースのなかで、キケはユーティリティープレーヤーとして重宝される存在。昨季は打率.203、本塁打10本、打点35をマークし、ポストシーズンも17試合に出場してドジャースのワールドシリーズ連覇に貢献。今季もドジャースで3連覇を目指す。



