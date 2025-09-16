2月5日放送のライオンズエクスプレスでは、埼玉西武ライオンズの源田壮亮選手にインタビューした模様を放送した。MLBに挑戦する今井達也投手への想い、オフに取り組んだウエイトトレーニングの意図と効果について訊いた。

――今年はどんな気持ちで春季キャンプに入られましたか？

源田「2月1日からみんなでユニフォームを着てできるのを楽しみにしていたので、初日からすごく充実しています」

――源田選手は10年目のキャンプインとなりますが、10年に関してはどう捉えていますか？

源田「あっという間でしたし、後輩が増えたなといった感じです」

――後輩をしのいで、レギュラーであり続けなければいけない部分と、継承していかなければいけない部分もあるかと思いますが、その辺りはどう考えていますか？

源田「競争に勝って試合に出たいというのもありますし、後輩に質問をされたら何でも答えるようにしています。周りの選手がプラスになるようなこともできればいいなと思っています」

――ドラフト同期の今井達也投手がMLB挑戦でチームを抜けましたが、その辺りはどう想っていますか？

源田「たっちゃん（今井達也）がメジャーで投げるのもすごく楽しみですし、ほかの同期である選手も各地で頑張っているので、 僕も負けないように頑張りたいなと思います」

――春季キャンプに向けて、どのようなオフを過ごされてきたのでしょうか？

源田「とにかく、トレーニングと飯で体重を増やして、筋力を上げていくといった感じでやってきました」

――かなりウエイトトレーニングをやられたとのことですが、その意図と効果について教えていただけますか？

源田「チームとしても秋から取り組んでいることですし、僕としても昨年はキャリアワーストの成績で、いいチャンスだと思ったので思い切ってやりました」

――これまでのオフに取り組んだウエイトトレーニングと比べても、質や量は違うのでしょうか？

源田「そうですね。身体を大きくしようというトレーニングはしてこなかったので、初めてですね」

――体重も増えましたか？

源田「昨年よりは4キロぐらい増えた感じです」

――体感としてはいかがでしょうか？

源田「タイムを計ってもそんなにスピードが落ちている感じもないので、とりあえずは大丈夫かなとは思っています」

※インタビュアー：文化放送・長谷川太アナウンサー