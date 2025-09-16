NY株式12日（NY時間12:06）（日本時間02:06）
ダウ平均　　　49576.19（-545.21　-1.09%）
ナスダック　　　22720.84（-345.63　-1.50%）
CME日経平均先物　56835（大証終比：-605　-1.06%）

欧州株式12日終値
英FT100　 10402.44（-69.67　-0.67%）
独DAX　 24852.69（-3.46　-0.01%）
仏CAC40　 8340.56（+27.32　+0.33%）

米国債利回り
2年債　 　3.464（-0.046）
10年債　 　4.125（-0.047）
30年債　 　4.768（-0.039）
期待インフレ率　 　2.316（-0.016）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.779（-0.013）
英　国　　4.452（-0.024）
カナダ　　3.298（-0.040）
豪　州　　4.807（+0.050）
日　本　　2.231（-0.001）

NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝62.86（-1.77　-2.74%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝4970.00（-128.50　-2.52%）

ビットコイン（ドル）
65783.56（-1973.67　-2.91%）
（円建・参考値）
1004万9754円（-301518　-2.91%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ