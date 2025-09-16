ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は５４５ドル安 ナスダックも１．５％の大幅安
NY株式12日（NY時間12:06）（日本時間02:06）
ダウ平均 49576.19（-545.21 -1.09%）
ナスダック 22720.84（-345.63 -1.50%）
CME日経平均先物 56835（大証終比：-605 -1.06%）
欧州株式12日終値
英FT100 10402.44（-69.67 -0.67%）
独DAX 24852.69（-3.46 -0.01%）
仏CAC40 8340.56（+27.32 +0.33%）
米国債利回り
2年債 3.464（-0.046）
10年債 4.125（-0.047）
30年債 4.768（-0.039）
期待インフレ率 2.316（-0.016）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.779（-0.013）
英 国 4.452（-0.024）
カナダ 3.298（-0.040）
豪 州 4.807（+0.050）
日 本 2.231（-0.001）
NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝62.86（-1.77 -2.74%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝4970.00（-128.50 -2.52%）
ビットコイン（ドル）
65783.56（-1973.67 -2.91%）
（円建・参考値）
1004万9754円（-301518 -2.91%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
