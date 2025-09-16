きょうのユーロドルは１．１８ドル台後半での上下動が続いている。一方、ユーロ円は下げが続き」、一時１８０円台に下落。１００日線が１８０．７０円付近に来ているが、その水準に顔合わせしている。



引き続きユーロはドルの動向に左右されているが、アナリストは、ユーロ圏のファンダメンタルズはユーロに支援的だと指摘している。ＥＣＢは先週、中銀預金金利を２％に据え置き、インフレ動向に満足を示していた。ユーロ高への懸念もほとんど示されなかったことも、ユーロが時間をかけて上昇する余地を与えているという。



一方、ドルは前日の予想を上回る米雇用統計を受けた当初の上昇を反転させている。トランプ大統領が追加利下げを求めたことがドルを圧迫。アナリストは、明日の米インフレ統計を前にユーロは安定すると予想している。



EUR/USD 1.1867 EUR/JPY 181.31 EUR/GBP 0.8708



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

