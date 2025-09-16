◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック カーリング女子 予選リーグ スウェーデン8-4日本(大会7日目/現地12日)

日本は予選リーグ初戦で強豪スウェーデンに対して黒星スタートとなりました。

第3エンドは有利な後攻で複数得点を狙いますが、1点にとどまり再び先攻へ。続くエンドでは一挙3点を許し、離されました。

世界ランク4位のスウェーデンは、2006年トリノ大会から5大会連続メダル獲得の強豪。元日本代表の市川美余さんは「結果として負けた相手がスウェーデンでよかった。1個落としただけなので、そこはまだ落ち込むところではない」と話します。

今後の戦いについては、「前半で自分たちが主導権を握れるといい。中盤までに3点差が生まれると追いかけるチームは焦りが生まれやすい。逆に言えば3点リードしていると比較的楽な展開に持っていきやすい」とコメント。「理想としては6勝。2戦目からは思い切ってやってほしい」と日本代表にエールを送りました。

全部で9試合ある予選リーグ。日本は、このあと現地12日午後7時5分(日本時間13日午前3時5分)からの2戦目でデンマークと対戦します。