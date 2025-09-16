フィギュアスケート男子シングルに出場する佐藤駿選手が12日、翌日のフリースケーティング(FS)の前に前日練習を終えて、取材に応じました。

今大会が初のオリンピックとなる佐藤選手。ここまでフィギュアスケート団体決勝のフリーでは、ノーミスの演技で194.86点の自己ベストを記録し、銀メダル獲得に貢献しました。

現地10日に行われたシングルのショートプログラム(SP)では、4回転トウループで着氷が乱れ88.70点。9位につけています。

ショートプログラムから、1日挟み、体の状態について「しっかりと休んだと思うので明日のフリーに向けてコンディションを万全な状態で臨めるように頑張りたいと思います」と話した佐藤選手。

体の疲労感について「大丈夫かなと思ってます」とし、練習でのコンディションについて「思っていたよりも体が動けてたと思う。昨日1日休んで、コンディション的には上がっているかなと思います」とコメント。フリーへ向け「思いっきりいって自分が満足するような演技ができればいいかなと思っています」と意気込みました。