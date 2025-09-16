ロッキーズに１年５１０万ドル（約７億９０００万円）の契約で加入した菅野智之投手（３６）が１２日（日本時間１３日）、アリゾナ州スコッツデールの球団施設でキャンプインした。

メジャー２年目を新天地のロッキーズで迎えることになった右腕は「そんなに大きいことは言えないですけど、去年１年間戦ってみて、本当に見えた部分もある。ホームランの数も言われたけど、１年間を振り返ってみて半分とは言わないけど、結構な数は防げたんじゃないかなと思いますし、そこらへんも頭に入れた上でしっかりここまで準備してきている。去年よりいい成績を残す自信はあります」と意気込んだ。

背番号は「１１」に決定。巨人、オリオールズでつけた「１９」や巨人でつけた「１８」ではなく、１７年ＷＢＣなどでつけた「１１」となった。「１９」が空いている中で「１１」とした理由を「『１９』がよかったけどブラックモンの永久欠番みたいなかんじだったのでそれはダメと言われたので、なじみのある『１１』にしました」と説明。ブラックモンは、１１〜２４年にロッキーズ一筋で１４年間プレーし、通算１８０５安打、２２７本塁打を放ち、１７年には首位打者に輝いたチームのレジェンド選手とあって、「１８」は着用している選手がおり、菅野は「１１」を選んだ。