日経225先物：13日2時＝640円安、5万6800円
13日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比640円安の5万6800円と急落。日経平均株価の現物終値5万7639.84円に対しては839.84円安。出来高は1万401枚となっている。
TOPIX先物期近は3855.5ポイントと前日比11ポイント安、TOPIXの現物終値比は26.66ポイント安で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 56800 -640 10401
日経225mini 56795 -645 171924
TOPIX先物 3855.5 -11 15202
JPX日経400先物 34755 -190 1172
グロース指数先物 725 -1 836
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース