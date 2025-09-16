　13日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比640円安の5万6800円と急落。日経平均株価の現物終値5万7639.84円に対しては839.84円安。出来高は1万401枚となっている。

　TOPIX先物期近は3855.5ポイントと前日比11ポイント安、TOPIXの現物終値比は26.66ポイント安で推移。


○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 56800　　　　　-640　　　 10401
日経225mini 　　　　　　 56795　　　　　-645　　　171924
TOPIX先物 　　　　　　　3855.5　　　　　 -11　　　 15202
JPX日経400先物　　　　　 34755　　　　　-190　　　　1172
グロース指数先物　　　　　 725　　　　　　-1　　　　 836
東証REIT指数先物　　売買不成立

