「ミラノ・コルティナ五輪・カーリング女子・１次リーグ、日本４−８スウェーデン」（１２日、コルティナ・カーリング五輪競技場）

テレビ朝日の中継に、１８年平昌、２２年北京両五輪メダリスト、ロコ・ソラーレの吉田知那美（３４）が出演し反響を呼んだ。

日本は悔しい負けとなってしまったが、「全然日本は悪く無いです。ほんのちょっとのミスがスウェーデンより悪いタイミングできてしまったのが敗因。ここからどう修正できるかで、白星よりも価値ある情報が得られる。勝ちに繋がる負けができたんじゃないかなと思います」と解説。ロコも北京大会では初戦にスウェーデンに敗れたが、その後３連勝などもあり、銀メダルまで駆け上がった。

的確な解説とともに、その可憐な姿も話題に。ＳＮＳなどでは「名言キター！！」、「ええ事言うなあ〜」、「温かくて泣いてしまう」、「コメントが素晴らしい」、「ずっとテレ朝のアナウンサーだと思ってた。テロップ出るまで気づかなかった」、「新人アナみたいでかわいいな」、「びっくり超可愛いー！」、「誰かと思ったら吉田知那美さんやないか」、「綺麗すぎる」、「今日はお嬢様っぽい」との声が上がっていた。