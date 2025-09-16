球団発表

ドジャースは12日（日本時間13日）、マックス・マンシー内野手と1年総額1000万ドル（約15億2000万円）の契約延長で合意したと発表した。契約は2027年シーズンの年俸700万ドル（約10億7000万円）が保証され、2028年には1000万ドルの球団オプションが付く。

35歳のマンシーは昨季で2年契約を満了。シーズン後の昨年11月に年俸1000万ドルの球団オプションを行使されていた。今回の契約延長で、2027年まで2年総額2000万ドル（約30億5400万円）の契約に。最大3年3000万ドル（約45億8000万円）の契約となる。

昨季は100試合に出場し、打率.243、19本塁打、67打点をマークした。出塁率.376、長打率.470を記録し、高い出塁能力と長打力で打線を支えた。ポストシーズンでは3本塁打を放ち、ワールドシリーズ第7戦ではチームを1点差に迫らせる一発を放つなど勝負強さを発揮した。

通算ポストシーズン16本塁打は球団最多。46得点も球団記録で、37打点（球団3位）、9二塁打（同6位）、25長打（同3位タイ）など、プレーオフでの活躍は球団史に名を刻んでいる。

2018年にドジャースへ加入して以降、924試合に出場し、209本塁打、587打点をマーク。通算209本塁打は球団史上7位で、6位スティーブ・ガービーまであと2本に迫る。ドジャースでの8年間で713安打、566得点、OPS.828を記録し、2度のオールスター選出を果たしている。（Full-Count編集部）