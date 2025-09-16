ロッキーズに１年５１０万ドル（約７億９０００万円）の契約で加入した菅野智之投手（３６）が１２日（日本時間１３日）、アリゾナ州スコッツデールの球団施設でキャンプインした。

３５歳にしてメジャーに渡った昨季は、オリオールズで１０勝１０敗、防御率４・６４。チームが地区最下位に沈む中で、先発投手として存在感を示した。オフにはＦＡとなって所属チームがなかなか決まらなかった中で、キャンプイン２日前の１０日（同１１日）にロッキーズ入りが発表された。

ロッキーズは３年連続で１００敗以上を喫して、４年連続地区最下位。７年連続負け越しで、７年連続ポストシーズン進出を逃している。さらにコロラド州デンバーの本拠地・クアーズフィールドは、標高約１６００メートルの高地にあり、気圧が低いため空気抵抗が少なく、他球場に比べて打球の飛距離が約１０％伸びるとされている「打者天国」で投手には厳し環境となっている。

菅野はロッキーズ入りの理由を「一番僕のピッチングを評価してもらったと思っている。まだまだ改善の余地があるということで、プレーしてみたいなと思いました」と説明。さらには「若いいい生きのいい選手がいっぱいいるなというイメージがありますし、厳しいリーグで周りには強いチームがたくさんいますけど、本当にメジャーリーグは何が起こるか分からない。去年の（最大１５・５ゲーム差を逆転して地区優勝した）ガーディアンズみたいにああいう勝ち方もあるのかなという気がしている。本当に何が起きるか分からない。その中でチームの力になりたいということで、そういう印象です」と口にした。