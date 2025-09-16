ロッキーズに１年５１０万ドル（約７億９０００万円）の契約で加入した菅野智之投手（３６）が１２日（日本時間１３日）、アリゾナ州スコッツデールの球団施設でキャンプインした。

菅野は３月の第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場予定。当面はロッキーズキャンプで調整し、２月中にも帰国して侍ジャパンに合流する見込みだ。１７年以来２大会ぶりの出場となるＷＢＣでは、チーム最年長として、山本（ドジャース）、菊池（エンゼルス）と並んで先発の中心になることが期待されている。

今後の調整について菅野は「とりあえずあした（１３日）ブルペン。ブルペンはもうここに来るまでに何回も結構な数はいった。おとといも入った。週明け（月曜）にライブＢＰをやって、宮崎でもう１回やって、できれば名古屋でも、もう１回できたらいいなと思っている。京セラ（ドーム）の１発目（オリックス戦）に多分投げる。けっこうまだ先なので、考えすぎずこの１週間くらいしっかり目標を立ててやっていこうと思います」と説明。２月中に行われる宮崎での侍ジャパンの合宿に参加すること、３月２日の強化試合・オリックス戦（京セラドーム）で登板することを示唆した。

１７年以来２大会ぶりに出場するＷＢＣとあって「その準備もしっかりしてきた。責任ある場所なのでしっかり結果を残せるように頑張ります」と意気込みを口にしていた。