NY株式12日（NY時間11:08）（日本時間01:08）
ダウ平均　　　49933.96（-187.44　-0.37%）
ナスダック　　　22777.42（-289.05　-1.25%）
CME日経平均先物　57310（大証終比：-130　-0.23%）

欧州株式12日GMT16:08
英FT100　 10466.43（-5.68　-0.05%）
独DAX　 24913.00（+56.85　+0.23%）
仏CAC40　 8395.74（+82.50　+0.99%）

米国債利回り
2年債　 　3.473（-0.037）
10年債　 　4.133（-0.040）
30年債　 　4.770（-0.037）
期待インフレ率　 　2.323（-0.009）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.782（-0.010）
英　国　　4.448（-0.028）
カナダ　　3.295（-0.043）
豪　州　　4.807（+0.050）
日　本　　2.231（-0.001）

NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝63.47（-1.16　-1.79%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5094.00（-4.50　-0.09%）

ビットコイン（ドル）
66607.38（-1149.85　-1.70%）
（円建・参考値）
1015万9624円（-175387　-1.70%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ