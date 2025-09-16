ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は下げに転じる ナスダックは１．２％の大幅安
NY株式12日（NY時間11:08）（日本時間01:08）
ダウ平均 49933.96（-187.44 -0.37%）
ナスダック 22777.42（-289.05 -1.25%）
CME日経平均先物 57310（大証終比：-130 -0.23%）
欧州株式12日GMT16:08
英FT100 10466.43（-5.68 -0.05%）
独DAX 24913.00（+56.85 +0.23%）
仏CAC40 8395.74（+82.50 +0.99%）
米国債利回り
2年債 3.473（-0.037）
10年債 4.133（-0.040）
30年債 4.770（-0.037）
期待インフレ率 2.323（-0.009）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.782（-0.010）
英 国 4.448（-0.028）
カナダ 3.295（-0.043）
豪 州 4.807（+0.050）
日 本 2.231（-0.001）
NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝63.47（-1.16 -1.79%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5094.00（-4.50 -0.09%）
ビットコイン（ドル）
66607.38（-1149.85 -1.70%）
（円建・参考値）
1015万9624円（-175387 -1.70%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
