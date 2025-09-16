◆ミラノ・コルティナ五輪 フィギュアスケート（１２日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

【ミラノ（イタリア）１２日＝大谷翔太】 男子フリー（１３日＝日本時間１４日）に向けた公式練習が本番リンクで行われ、ショートプログラム（ＳＰ）９位の佐藤駿（エームサービス・明大）が、調整を行った。

フリープログラム「火の鳥」をかけ、冒頭の４回転ルッツはわずかに着氷が乱れ、続く４回転フリップは転倒。ただ４回転―３回転トウループの連続ジャンプはおり、曲かけ後にフリップ、ルッツの４回転も着氷させ修正した。当初、五輪後にプログラムに組み込む意向だった４回転フリップについて「入れられる状態ではある」としつつ、可能性は「五分五分、という感じです」。１３日の状態を見て判断するという。

武器の大技、４回転ルッツに続く２本目の大技に注目が集まる。ＳＰはミスが出て出遅れ「狙うのであれば、入れるべきだと思う」と、１３・８点差を追う逆転の表彰台も諦めていない。８日の団体では、日本の大トリとして重圧の中、ノーミスの演技をやってみせた。声援が何よりの力になるという佐藤は「応援が力になるタイプなので。たくさん応援していただけたらうれしいです」とファンとの共闘を誓った。