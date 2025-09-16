オリオールズからFAでロッキーズに加入した菅野智之投手（36）が12日（日本時間13日）、球団のクラブハウスで取材対応を行った。

3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場することについて問われると「その準備もしっかりしてきましたし、本当に責任のある場所なんで、しっかり結果を残せるように頑張っていきたい」と意気込みを語った。

今季はWBCに加えて新チームへの適応など、昨季以上に大変なシーズンが予想されるが「前々回も経験してますし、そこまで大きく変えることはない」とぶれない姿勢を見せた。

また「自分の場合は12月の中旬からずっと自主トレを継続しっぱなしでやってきているので。それは今年に限らず毎年のことなので、特に変える必要はないのかなと思って調整はしてました」と伝えた。

菅野はロッキーズと1年契約で年俸510万ドル（約7億8000万円）。米メディアによれば、通訳代、トレーナー代、日米往復ビジネスまたはファーストクラス往復航空券6枚を含めて総額534万7000ドル（約8億1800万円）。07年の松井稼以来、19年ぶり4人目の日本選手の在籍となる。

入団発表から一夜明け、菅野はアリゾナ州スコッツデールに姿を見せ、キャッチボールなどを行った。また球団公式インスタグラムは、バッテリー組のキャンプインを控えた球団施設で体を動かす菅野の写真を投稿。チームウエアと帽子をかぶってキャッチボールを行う姿が披露され「First sight of spring」（春の最初の光景）という説明と名物サボテンの絵文字が添えられた。

注目の背番号は15年のプレミア12や17年のWBCで背負った「11」に決定。日本選手では野茂英雄、ダルビッシュらが背負った番号。12日にはキャンプ地で入団会見に臨む予定となっている。