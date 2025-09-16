オリオールズからFAでロッキーズに加入した菅野智之投手（36）が12日（日本時間13日）、球団のクラブハウスで取材対応を行った。

メジャー1年目の昨季はオリオールズで1年間先発ローテーションを守り、日本選手で10人目となるメジャー1年目での10勝を達成し「去年1年間戦ってみて見えた部分もあります」と振り返った。

ただ、被本塁打33という数字には「1年振り返った時に半分とは言わないですけど結構な数は防げたんじゃないかなって思います」と分析。新天地で迎える2年目へ「去年よりもいい成績を残す自信はあります」と力強く手応えを口にした。

菅野はロッキーズと1年契約で年俸510万ドル（約7億8000万円）。米メディアによれば、通訳代、トレーナー代、日米往復ビジネスまたはファーストクラス往復航空券6枚を含めて総額534万7000ドル（約8億1800万円）。07年の松井稼以来、19年ぶり4人目の日本選手の在籍となる。

入団発表から一夜明け、菅野はアリゾナ州スコッツデールに姿を見せ、キャッチボールなどを行った。また球団公式インスタグラムは、バッテリー組のキャンプインを控えた球団施設で体を動かす菅野の写真を投稿。チームウエアと帽子をかぶってキャッチボールを行う姿が披露され「First sight of spring」（春の最初の光景）という説明と名物サボテンの絵文字が添えられた。

注目の背番号は15年のプレミア12や17年のWBCで背負った「11」に決定。日本選手では野茂英雄、ダルビッシュらが背負った番号。12日にはキャンプ地で入団会見に臨む予定となっている。