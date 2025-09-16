ロッキーズに１年５１０万ドル（約７億９０００万円）の契約で加入した菅野智之投手（３６）が１２日（日本時間１３日）、アリゾナ州スコッツデールの球団施設でキャンプインした。

練習前に取材に応じた菅野は「ホッとしました。１番僕のピッチングを評価してもらった。チームの力になりたい。早くこのチームでプレーしたい」と意気込みを語った。

３５歳にしてメジャーに渡った昨季は、オリオールズで１０勝１０敗、防御率４・６４。チームが地区最下位に沈む中で、先発投手として存在感を示した。オフにはＦＡとなって所属チームがなかなか決まらなかった中で、キャンプイン２日前の１０日（同１１日）にロッキーズ入りが発表された。

ロッキーズは３年連続で１００敗以上を喫して、４年連続地区最下位。７年連続負け越しで、７年連続ポストシーズン進出を逃している。さらにコロラド州デンバーの本拠地・クアーズフィールドは、標高約１６００メートルの高地にあり、気圧が低いため空気抵抗が少なく、他球場に比べて打球の飛距離が約１０％伸びるとされている「打者天国」で投手には厳しい環境となっている。それでも「去年１年間プレーして改善すべきこと、こうしたいと思うものがあってオフシーズンやってきた。それができれば問題ないと思う」と自信をのぞかせた。

菅野は３月の第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場予定。当面はロッキーズキャンプで調整し、２月中にも帰国して侍ジャパンに合流する見込みだ。１７年以来２大会ぶりの出場となるＷＢＣでは、チーム最年長として、山本（ドジャース）、菊池（エンゼルス）と並んで先発の中心になることが期待されている。