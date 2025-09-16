プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「片栗粉と少ない油で簡単！ブリの竜田揚げ焼き」 「ジャガイモの煮物」 「大根と油揚げのみそ汁」 の全3品。
魚の竜田揚げにジャガイモの煮物とみそ汁を添えたヘルシーな献立です。

【主菜】片栗粉と少ない油で簡単！ブリの竜田揚げ焼き


©Eレシピ


調理時間：30分
カロリー：343Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

ブリ  (切り身)2~3切れ
  塩  少々
＜下味＞
  酒  小さじ2
  しょうゆ  大さじ1
  ショウガ汁  小さじ2
片栗粉  適量 揚げ油  適量 ルッコラ  1/2袋

【下準備】

ブリに塩を振って5分置き、水分を拭き取り、ひとくち大に切る。抗菌袋で＜下味＞の材料を混ぜ合わせてブリを15分漬け、汁気をきって片栗粉をからめる。

©Eレシピ


ルッコラは根元を切り落とし、食べやすい長さに切る。

©Eレシピ



【作り方】

1. 小さめのフライパンに揚げ油を1cmの高さに注いで強めの中火で熱し、ブリを並べ入れ、途中で返しながらサクッと揚げる。

©Eレシピ


2. (1)をルッコラと共に器に盛り合わせる。

©Eレシピ



【副菜】ジャガイモの煮物
シンプルでやさしい味の煮物です。

©Eレシピ


調理時間：20分
カロリー：140Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

ジャガイモ  2個
ニンジン  1/4~1/3本 玉ネギ  1/4個
だし汁  適量 砂糖  大さじ1
しょうゆ  少々
塩  適量 みりん  大さじ1

【下準備】

ジャガイモは皮をむいてひとくち大に切り、水に放つ。白濁したらザルに上げる。

©Eレシピ


ニンジンは皮をむき、小さめのひとくち大に切る。玉ネギは4等分のくし切りにする。

©Eレシピ



【作り方】

1. 鍋にジャガイモ、ニンジン、玉ネギを入れ、だし汁をかぶる位まで注いで中火にかけ、煮たったら弱火で柔らかくなるまで煮る。

©Eレシピ


2. 砂糖を加えて5分煮て、しょうゆ、塩を加えて強火にし、煮汁が少なくなったらみりんを加えて煮からめ、火を止める。

©Eレシピ


3. 鍋に蓋をして5分蒸らし、器に盛る。

©Eレシピ



【スープ・汁】大根と油揚げのみそ汁
大根にボリューム感のある油揚げがよく合います。

©Eレシピ


調理時間：15分
カロリー：57Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

大根  1~2cm
油揚げ  1/3枚
白ネギ  1/4本 だし汁  400ml
みそ  大さじ2

【下準備】

大根は皮を厚めにむき、拍子木切りにする。油揚げはザルにのせて熱湯をかけて細切りにする。白ネギは斜め薄切りにする。

©Eレシピ


残りの油揚げも同様に細切りにして冷蔵保存すると、次に油揚げのみそ汁を作るときに便利です。

【作り方】

1. 鍋に大根、白ネギ、だし汁を入れて中火にかけ、煮たったら弱めの中火にし、大根が透き通ってきたら油揚げを加える。

©Eレシピ


2. 煮たったら弱火にしてみそを溶き入れ、器に注ぎ入れる。

©Eレシピ