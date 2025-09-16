【今日の献立】2026年2月13日(金)「片栗粉と少ない油で簡単！ブリの竜田揚げ焼き」
魚の竜田揚げにジャガイモの煮物とみそ汁を添えたヘルシーな献立です。
【主菜】片栗粉と少ない油で簡単！ブリの竜田揚げ焼き
©Eレシピ
調理時間：30分
カロリー：343Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）ブリ (切り身)2~3切れ
塩 少々
＜下味＞
酒 小さじ2
しょうゆ 大さじ1
ショウガ汁 小さじ2
片栗粉 適量 揚げ油 適量 ルッコラ 1/2袋
【下準備】ブリに塩を振って5分置き、水分を拭き取り、ひとくち大に切る。抗菌袋で＜下味＞の材料を混ぜ合わせてブリを15分漬け、汁気をきって片栗粉をからめる。
©Eレシピ
ルッコラは根元を切り落とし、食べやすい長さに切る。
©Eレシピ
【作り方】1. 小さめのフライパンに揚げ油を1cmの高さに注いで強めの中火で熱し、ブリを並べ入れ、途中で返しながらサクッと揚げる。
©Eレシピ
2. (1)をルッコラと共に器に盛り合わせる。
©Eレシピ
【副菜】ジャガイモの煮物
シンプルでやさしい味の煮物です。
©Eレシピ
調理時間：20分
カロリー：140Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）ジャガイモ 2個
ニンジン 1/4~1/3本 玉ネギ 1/4個
だし汁 適量 砂糖 大さじ1
しょうゆ 少々
塩 適量 みりん 大さじ1
【下準備】ジャガイモは皮をむいてひとくち大に切り、水に放つ。白濁したらザルに上げる。
©Eレシピ
ニンジンは皮をむき、小さめのひとくち大に切る。玉ネギは4等分のくし切りにする。
©Eレシピ
【作り方】1. 鍋にジャガイモ、ニンジン、玉ネギを入れ、だし汁をかぶる位まで注いで中火にかけ、煮たったら弱火で柔らかくなるまで煮る。
©Eレシピ
2. 砂糖を加えて5分煮て、しょうゆ、塩を加えて強火にし、煮汁が少なくなったらみりんを加えて煮からめ、火を止める。
©Eレシピ
3. 鍋に蓋をして5分蒸らし、器に盛る。
©Eレシピ
【スープ・汁】大根と油揚げのみそ汁
大根にボリューム感のある油揚げがよく合います。
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：57Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）大根 1~2cm
油揚げ 1/3枚
白ネギ 1/4本 だし汁 400ml
みそ 大さじ2
【下準備】大根は皮を厚めにむき、拍子木切りにする。油揚げはザルにのせて熱湯をかけて細切りにする。白ネギは斜め薄切りにする。
©Eレシピ
残りの油揚げも同様に細切りにして冷蔵保存すると、次に油揚げのみそ汁を作るときに便利です。
【作り方】1. 鍋に大根、白ネギ、だし汁を入れて中火にかけ、煮たったら弱めの中火にし、大根が透き通ってきたら油揚げを加える。
©Eレシピ
2. 煮たったら弱火にしてみそを溶き入れ、器に注ぎ入れる。
©Eレシピ