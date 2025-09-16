スノーボード女子ハーフパイプ（HP）で五輪2大会連続金メダルのクロイ・キム（25＝米国）が交際中のNFLクリーブランド・ブラウンズのディフェンシブエンド（DE）、マイルズ・ギャレット（30）とリラックスした表情を見せた。五輪を3度制したレジェンド、ショーン・ホワイト氏（39）のインスタグラムで3ショットが公開された。

ホワイト氏はミラノ・コルティナ五輪の会場で、キムをセンターにした3ショットを公開。「LETS GO @chloekim YOU GOT THIS」とエール。「明日の決勝が楽しみ」と期待を寄せた。レジェンドと彼氏に挟まれたキムは満面の笑みを浮かべている。

ギャレットは今季、シーズン23.0サックのリーグ新記録をマークし、2度目の最優秀守備選手に選出されたNFLのスーパースター。年俸は年俸4000万ドル（約60億円）。11日に行われた予選でも会場で声援を送る姿が話題になっていた。

キムは17歳で初出場した18年平昌五輪で金メダルを獲得。22年北京五輪で連覇を達成し、今大会で3連覇を目指す。