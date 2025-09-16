アリゾナ州スコッツデールでキャンプイン

ロッキーズの菅野智之投手は12日（日本時間13日）、アリゾナ州スコッツデールのキャンプ施設でキャンプ初日を迎えた。練習前に報道陣の取材に応じ、「一番、僕のピッチングを評価してくれましたと思っています。まだまだ改善の余地がある。ここでプレーしたいなと思いました」と話した。

キャンプイン間近の去就決着となった。「焦りもなかったですし、まぁどの道、野球をやることに変わりはなかったので。WBCもありましたし、順調に調整できていたので。とはいえ、キャンプが始まる前に決まって、ホッとしました」。新天地はパープルがチームカラー。「うん、オレンジ以外もいいんじゃないですかね」と報道陣を笑わせた。

ロッキーズは昨季30球団ワーストの43勝119敗と歴史的大敗を喫した。クアーズフィールドは標高1600メートルの高地にあり、打者天国と知られている。「去年のままではなかなか厳しい。ただ1年間戦ってみて、改善しないといけないところだったりとか、こうしていきたいものがある。そういうものができれば、問題ないと思います」と言葉に力を込めた。



ロッキーズはドジャースと同じナ・リーグ西地区に所属。4月17日〜20日（同18日〜21日）にドジャースと4連戦が組まれている。「楽しみというか、盛り上げられればいい。やるからには勝ちたい。そこら辺を含めて頑張っていきたいなと思います」と話した。

3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する野球日本代表「侍ジャパン」に選出されている。36歳はチーム最年長で、投球だけでなく、リーダーシップが期待されている。「準備をしてきましたし、責任のあるポジションなので、しっかり結果を残せるように頑張りたいと思います」と語った。

2024年オフに巨人から海外FA権を行使してオリオールズ入り。35歳でメジャーデビューすると、1年間先発ローテーションを守って30試合登板、10勝10敗、防御率4.64をマークした。オフにFAとなり、ロッキーズと10日（同11日）に1年契約で年俸510万ドル（約7億8000万円）で合意した。チームでは2007年松井稼頭央以来19年ぶり4人目の日本選手となる。（小谷真弥 / Masaya Kotani）