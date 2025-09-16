【RMZ-020 ザバット】 9月下旬 発売予定 価格：4,620円 【RMZ-020F ザバット フルオプションセット】 10月下旬 発売予定 価格：6,600円

タカラトミーのハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」は、アクションプラモデル「RMZ-020 ザバット」を2月13日に予約受付を開始した。発売月は9月下旬を予定し、価格は4,620円。

また、タカラトミーモール含む「T-SPARK ZONE」流通限定商品として、「RMZ-020 ザバット」に多数のパーツを追加した豪華仕様の「RMZ-020F ザバット フルオプションセット」も予約受付を開始した。

本商品は「ゾイド」シリーズに登場するコウモリ型ゾイド「ザバット」を1/100スケールアクションプラモデル化したもの。コウモリらしいシルエットが再現され、頭部は自動操縦仕様と有人飛行仕様を選択して組み立てることができる。

また、腹部に内蔵されたホーミングボムは取り外しが可能。また取り外した状態ではリアウイングが展開できる。

「RMZ-020F ザバット フルオプションセット」では新規にデザインの追加装備のAZ3連装対空ミサイルとドームが付属し、ホーミングボムに装備しつつ付属のディスプレイスタンドで展示できる。さらに、懸垂状態で展示可能なハンガーパーツが付属。複数個用意することで接続もできる。

(C) TOMY