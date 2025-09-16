【RMZ-018 トリニティライガー 鹵獲カラー】 9月下旬 発売予定 価格：6,600円

タカラトミーのハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」は、アクションプラモデル「RMZ-018 トリニティライガー 鹵獲カラー」をタカラトミーモールにて2月13日に予約受付を開始した。発売月は9月下旬を予定し、価格は6,600円。

本商品はタカラトミーモール含む「T-SPARK ZONE」流通限定商品で、ゲーム「ゾイドサーガ」に登場するライオン型ゾイド「トリニティライガー」の鹵獲カラーを1/100スケールプラモデル化したもの。

通常の赤を基調としたカラーリングから黒を基調としたカラーリングとなっており、キャノピーはイエロー、差し色にはクリアパープルが使用されている。特徴的なたてがみパーツは回転し、ビームガン、マルチレーダー、タービンの展開ギミックを搭載。前脚のアーマークローによる攻撃シーンも再現できる。

アトレー王子のパイロットフィギュアが付属し、コックピットに搭乗することができる。

(C) TOMY