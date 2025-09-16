【RMZ-019 ヘルキャット＆モルガ ゼネバスカラーセット】 9月下旬 発売予定 価格：5,940円

タカラトミーのハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」は、アクションプラモデル「RMZ-019 ヘルキャット＆モルガ ゼネバスカラーセット」を2月13日に予約受付を開始した。発売月は9月下旬を予定し、価格は5,940円。

本商品は「ゾイド」シリーズに登場するヒョウ型ゾイド「ヘルキャット」と「モルガ」をゼネバスカラーで1/100スケールプラモデル化したもの。ゼネバス帝国仕様のカラーリングが再現され、特徴的な深い赤色やグレーのカラーリングとなっている。

「リアライズモデル」の「超可動」、「組み立てやすさ」、「コレクション性」を追求して立体化され、コンパクトなサイズ感ながら濃密なディテールと生物的な可動を実現。

「ヘルキャット」は軽やかなネコ科らしい動きを表現できる。「モルガ」もイモムシらしい動きを各部可動で表現でき、尾部のミサイルハッチは蛇腹に展開し、格納された地対空2連装ミサイルが露出する。

ディスプレイスタンドが付属し、3種の長さの支柱を組み合わせることで自在なディスプレイが可能。

(C) ＴＯＭＹ